Залог Галущенко стал вещественным доказательством: САП просит передать 150 млн грн АРМА

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит передать в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Следствие считает эти деньги вещественным доказательством по делу по операции "Форест Гамп".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение hromadske.

По словам прокурора САП Виталия Рыбалкина, 150 млн грн арестованы и находятся на казначейском счете Высшего антикоррупционного суда.

САП настаивает на их передаче АРМА, поскольку речь идет о значительной сумме, стоимость которой со временем уменьшается из-за инфляции.

Прокурор объяснил, что после получения средств АРМА сможет приобрести государственные облигации с доходностью около 17%.

Таким образом, по версии обвинения, государство сможет использовать эти 150 млн. грн., а начисленные проценты должны компенсировать влияние инфляции на стоимость арестованного актива.

Адвокаты Галущенко подвергли критике такой подход прокурора.

На заседание Апелляционной палаты ВАКС пришел представитель только одной из четырех компаний, вносивших залог за эксминистра. Сам Галущенко тоже не явился.

По просьбе стороны защиты предоставить дополнительное время для подготовки, суд отложил рассмотрение вопроса до ноября.

Что известно о деле "Форест Гамп"

Герман Галущенко является фигурантом дела "Мидас" по коррупции в энергетическом секторе. В феврале 2026 года он был задержан при попытке уехать из Украины. Сначала ВАКС определил ему залог в 200 млн грн, который впоследствии снизили до 150 млн грн.

В конце июня частные компании начали вносить средства за эксминистра. В частности, "Тетрас Оптима", "Гиран Констракт" и "Скайт Ритейл" внесли 105 млн грн залога. По версии следствия, деньги, использованные для залога, первоначально были наличными, в отношении которых правоохранители имеют основания полагать, что он мог быть получен преступным путем. Затем средства перевели в безналичную форму и через счета подконтрольных компаний перечислили на счет суда.

После этого Нацбанк начал проверять банки, через которые проводили платежи, связанные с залогом при Галущенко.