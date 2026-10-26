Застава за Галущенка стала речовим доказом: САП просить передати 150 млн грн АРМА

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить передати в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 150 млн грн, які були внесені як застава за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Слідство вважає ці гроші речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення hromadske.

За словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, наразі 150 млн грн арештовані та перебувають на казначейському рахунку Вищого антикорупційного суду.

САП наполягає на їх передачі АРМА, оскільки йдеться про значну суму, вартість якої з часом зменшується через інфляцію.

Прокурор пояснив, що після отримання коштів АРМА зможе придбати за них державні облігації з дохідністю близько 17%.

Таким чином, за версією обвинувачення, держава зможе використовувати ці 150 млн грн, а нараховані відсотки мають компенсувати вплив інфляції на вартість арештованого активу.

Адвокати Галущенка розкритикували такий підхід прокурора.

На засідання Апеляційної палати ВАКС прийшов представник лише однієї з чотирьох компаній, які вносили заставу за ексміністра. Сам Галущенко також не з'явився.

На прохання сторони захисту надати додатковий час для підготовки суд відклав розгляд питання до листопада.

Що відомо про справу "Форест Гамп"

Герман Галущенко є фігурантом справи "Мідас" щодо корупції в енергетичному секторі. У лютому 2026 року його затримали під час спроби виїхати з України. Спочатку ВАКС визначив йому заставу у 200 млн грн, яку згодом зменшили до 150 млн грн.

Наприкінці червня приватні компанії почали вносити кошти за ексміністра. Зокрема, "Тетрас Оптіма", "Гіран Констракт" та "Скайт Рітейл" внесли 105 млн грн застави. За версією слідства, гроші, використані для застави, спочатку були готівкою, щодо якої правоохоронці мають підстави вважати, що вона могла бути отримана злочинним шляхом. Потім кошти перевели у безготівкову форму та через рахунки підконтрольних компаній перерахували на рахунок суду.

Після цього Нацбанк почав перевіряти банки, через які проводили платежі, пов'язані із заставою за Галущенка.