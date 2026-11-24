Сын российского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр проиграл судебный спор с Советом ЕС. Он требовал 10 тыс. евро за моральный ущерб, нанесенный санкциями.

Как пишет Dilo, об этом сообщает The Moscow Times

Отмечается, что Пумпянский-младший обвинял европейские власти в невыполнении решения, которое отменило его повторное включение в списки санкций в 2024 году. Суд ЕС отказал Пумпянскому в компенсации и не стал рассматривать оставшиеся иски.

С трудом оплачивает повседневные расходы

Пумпянский имеет гражданство Швейцарии и жаловался, что потерял «все средства к существованию» и с трудом оплачивает повседневные расходы. Сын миллиардера называл свое финансовое положение некомфортным и говорил, что ему приходится всячески изощряться.

Еще в сентябре 2022 года швейцарские власти разрешили ему тратить из замороженных активов по 24 тыс. франков (около $28 тыс.) в месяц или почти $340 тыс. в год. Такую сумму Пумпянский сам пригласил. По мнению Федерального административного суда Швейцарии, этих денег хватало, чтобы семья могла сохранить прежний уровень жизни.

Отец Пумпянского также пострадал из-за санкций. Он оставил должности в Трубной металлургической компании и группе "Синара", а также потерял 72-метровую яхту Axioma. Ее продали с молотка в Гибралтаре за $37,5 млн — вдвое дешевле первоначально опубликованной оценки. У него была яхта с бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом и спа-центром.

Жизнь под санкциями российских олигархов

На жизнь под санкциями жаловались и другие российские миллиардеры. В апреле 2026 года адвокат Андрея Мельниченко заявил швейцарскому суду, что после блокирования кредитных карт миллиардеру и его жене пришлось уехать с горнолыжного курорта Санкт-Мориц. Бывший бизнес-партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер жаловался, что вынужден жить за счет друзей, не может пользоваться двумя своими частными самолетами и оплачивать содержание яхты.

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман в марте 2022 года рассказывал, что больше не может ходить в рестораны и вынужден есть дома — в лондонском особняке за 65 млн фунтов. Британская власть разрешила ему оплачивать работу 19 сотрудников, включая поваров, водителей и домработниц. Осенью 2023 года Фридман вернулся в Россию. Его бизнес-партнер Петр Авен признавался, что не водит машину и боялся остаться без водителя и уборщицы. По данным британских следователей, только один из потомков Петра Авена тратил по банковской карте более $1,6 млн. в год.

Заметим, ЕС наконец-то решили снять санкции с миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова. На отмене санкций против Усманова настаивала Франция в рамках потенциальной договоренности с Азербайджаном об освобождении французских граждан из тюрьмы. А Люксембург выступал за исключение из списка Фридмана из-за его иска против страны в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Теперь российские миллиардеры изучают дела Усманова и Фридмана после снятия с них санкций ЕС в поисках возможных способов обжалования ограничений. Часть бизнесменов рассматривает это как потенциальный прецедент для своих исков.