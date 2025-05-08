Зарплаты, бизнес и кэш: доходы народных депутатов за год удвоились

В 2024 году 387 парламентариев задекларировали общий доход в 7,1 млрд грн — это почти вдвое больше, чем в 2023 году. В частности, через год выросла средняя зарплата народных избранников. В то же время, общая сумма денежных активов достигла рекордных 14,8 млрд грн, что на 3 млрд больше, чем годом ранее.

Соответствующий отчет после проведённого исследования опубликовали аналитики R&D-центра YouControl.

Рост доходов и зарплат

Специалисты YouControl проанализировали разделы Единого государственного реестра, которые учитывали не только доходы самих нардепов, но и членов их семей, а задекларированная иностранная валюта была перечислена в гривну по среднегодовому курсу НБУ.

По состоянию на 17 апреля 2025 г. в Верховной Раде работает 401 народный депутат. Однако 11 из них вообще не обнародовали декларации за 2023–2024 годы, а еще 2 — не подали отчетность за 2024 год.

Из 387 депутатов, задекларировавших свои доходы, у 268 эти суммы выросли по сравнению с предыдущим годом. Средний прирост доходов составил 28%. Однако разница между отдельными депутатами существенная: кто получил незначительный рост, а кто увеличил свое состояние в более чем 10 раз. Наибольший прирост продемонстрировали:

Вадим Столар — +94%,

Игорь Палица — +87%,

Иван Чайковский — +87%.

Согласно исследованию, средняя годовая зарплата народного депутата в 2024 году составила 747 тысяч гривен, что на 13% больше, чем в 2023 году. У 153 депутатов зарплата составляет 50% и больше общей суммы дохода. 43 парламентария живут исключительно на заработную плату.

Наивысшую зарплату задекларировал Анатолий Остапенко из фракции "Слуга Народа" — 1,6 млн грн, что более чем вдвое превышает его прошлогодний показатель.

Миллиарды в наличных и на счетах

Денежные активы нардепов в 2024 году достигли 14,8 млрд грн — на 3 млрд грн больше, чем в 2023-м. Наибольший вклад в эту сумму внес пятый президент Петр Порошенко, на которого приходится 5,4 млрд грн (36% от общего объема активов). Его фракция "Европейская Солидарность" имеет самый высокий суммарный объем денежных активов среди всех политических сил.

Вторую позицию занимает фракция "Слуга Народа" с 2,16 млрд. грн. Самые богатые депутаты этой фракции – Александр Сова (245,1 млн грн) и Олег Семинский (162,4 млн грн).

Другие крупные суммы задекларировали:

Группа "Восстановление Украины" — около 2 млрд грн, из них более половины (около 1 млрд) — активы Вадима Столара.

"Платформа за жизнь и мир" — 1,6 млрд грн (Григорий Суркис — 631,7 млн грн, Виталий Борт — 397,2 млн грн).

"Партия "За будущее"" — почти 1,3 млрд грн. Больше всего задекларировали Степан Ивахов (650,9 млн грн) и Александр Герега (269,8 млн грн), последний является ключевой фигурой корпоративной группы "Эпицентр".

Меньше миллиарда задекларировали другие фракции и группы. Наименьший объем денежных активов — во фракции "Голос" (124 млн грн).

Согласно исследованию YouControl, 40 депутатов (около 10% состава парламента) являются ключевыми или связанными лицами 38 корпоративных групп.

Парламентские ротации

С января 2024 по март 2025 года в парламенте прошли несколько ротаций:

Тамила Ташева стала народной депутатом 5 декабря 2024 года, заменив покойного Олега Макарова во фракции "ГОЛОС". До этого она работала Постоянным представителем Президента в АРК. Ее доход в 2024 году — 1,3 млн грн.

Богдан Лукашук , член фракции "Батькивщина", зарегистрирован депутатом в декабре 2024 года. Задекларировал 3,9 млн грн дохода, что втрое больше, чем в прошлом. Источники – предпринимательская деятельность и работа в коммерческих структурах.

Алена Шкрум , бывшая депутат "Батькивщины", сложила полномочия 3 декабря 2024 года из-за назначения первым заместителем министра развития общин. Ее доход в 2024 году — 3,2 млн грн (+16% к 2023).

Сергей Мельник , новый депутат от "Слуги Народа", получил полномочия 15 апреля 2025 года. Его декларации за 2023-2024 годы отсутствуют. По данным СМИ, он – боевой офицер и ветеран российско-украинской войны.

Ирина Кормышкина досрочно составила мандат 25 февраля 2025 года. Ее имя фигурирует в деле НАБУ по недостоверному декларированию. В 2024 году она задекларировала более 67 млн грн дохода, что вдвое меньше, чем в 2023 году.

Добавим, в прошлогоднем исследовании YouControl указал, что в течение 2022-2023 годов совокупный доход народных депутатов Украины, декларации которых находятся в открытом доступе, составил более 7 миллиардов гривен.