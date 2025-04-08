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Декларирование доходов в 2025 году: что изменилось и кого это касается?
Разбираемся, какие главные требования к декларированию доходов в 2025 году, а также выясняем, какие ошибки и действия могут привести к проблемам с налоговой.
В апреле месяце заканчивается декларационная кампания: до мая налогоплательщики-физлица должны успеть подать декларацию о доходах за 2024 год.
Прежде всего это обязательство касается тех украинцев, которые получают доходы не от налоговых агентов. Например, сдают в аренду имущество или занимаются предпринимательской деятельностью.
Удобно то, что декларацию о доходах можно подать не только в бумажной форме или отправить ее письмом "Укрпочтой". При желании доступно онлайн-декларирование через электронный кабинет налогоплательщика либо с помощью мобильного приложения "Моя налоговая".
Декларация о доходах: ее форма и правила заполнения
Декларация состоит из восьми разделов. Кроме того, для нее предусмотрены девять дополнений.
Действующая форма декларации со всеми изменениями утверждена приказом Министерства финансов № 859. В этом же приказе есть наглядный пример заполнения декларации.
Самое главное, что нужно знать. Налогоплательщик должен указать личные данные (ФИО, ИНН, адрес регистрации/проживания, контактную информацию), внести сведения о тех доходах, которые он получил за 2024 году, рассчитать суммы НДФЛ (базовая ставка – 18%) и военного сбора (ставка – 1,5%).
Отдельный раздел декларации предназначен для исправления ошибок, если они были допущены в ранее поданной налоговой отчетности.
Также есть раздел, в котором указываются сведения об имуществе, которое принадлежит налогоплательщику. Это земля, недвижимость, транспортные средства.
Заполнять дополнения к декларации нужно только в том случае, если физлицо занимается предпринимательской деятельностью или получало какие-то специфические виды доходов. Например, одно из дополнений содержит сведения о едином соцвзносе (ЕСВ), который платят предприниматели. Другое дополнение касается владельцев (бенефициаров) контролируемых иностранных компаний (КИК). Еще одно дополнение предназначено для физлиц, которые в течение 2024 года осуществляли операции с инвестиционными активами.
Вдобавок к этому в электронном кабинете есть опция предзаполнения декларации. То есть, система автоматически вносит в нее сведения о физлице и его доходах. Но все-таки полагаться на эту функцию целиком и полностью не нужно, а следует проверить данные перед тем, как отправить декларацию.
Когда подавать декларацию за 2024 год?
Сроки подачи декларации не изменились. Все физлица, которые получали налогооблагаемые доходы в 2024 году, должны подать декларацию не позднее 1 мая.
Если налогоплательщик хочет получить налоговую скидку (это затраты, на сумму которых можно уменьшить свой доход и заплатить меньше налогов), он может подать декларацию вплоть до 31 декабря.
Отдельные сроки предусмотрены для тех физлиц, которые намерены переехать в другую страну на постоянное место жительства. Они обязаны задекларировать доходы хотя бы за 60 дней до выезда, но не позже.
Кому нужно подавать декларацию в 2025 году?
Декларацию должны подавать все физлица, которые получали в 2024 году доходы не от налоговых агентов. Налоговые агенты – это работодатели, которые начисляют зарплату и уплачивают с нее налоги, или банки, которые удерживают налог с дохода по депозиту.
А вот если налогоплательщик сдавал квартиру в аренду другому физлицу и брал с него арендную плату, то такой доход, равно как и его получатель, попадают под декларирование.
Также должны задекларировать доходы иностранцы, которые в 2024 году получили украинское гражданство.
Что касается декларируемых доходов, то к ним в частности относятся:
- доходы, которые не облагаются налогом при выплате, но по факту от налогообложения не освобождены (нецелевая благотворительная помощь, прощенный долг (кредит), неустойки, штрафы и пени);
- иностранные доходы, в том числе и те, что получают украинцы-мигранты в виде материальной помощи или зарплаты в другой стране. Причем, физлицам, которые уже уплатили налоги за границей, в Украине их повторно платить не придется. Но важно, чтобы эта страна имела с Украиной соглашение об избежании двойного налогообложения.
Кому не надо подавать декларацию?
Есть две основных категории налогоплательщиков, на которых не распространяется обязательство по декларированию.
Первая – это все те физлица, которые получали в 2024 году доходы от налоговых агентов. Например, зарплату от работодателя, проценты по вкладам от банка, дивиденды по акциям.
Вторая – налогоплательщики, которые входят в определенную возрастную или социальную группу. В частности, несовершеннолетние или недееспособные лица; украинцы, которые арестованы или находятся в местах лишения своды; физлица, проходящие срочную военную службу.
Что будет, если не подать декларацию?
Для налогоплательщиков, которые обязаны подать декларацию о доходах, но не сделали этого, предусмотрен штраф в размере 340 грн. Если после выявления этого нарушения физлицо все равно не задекларировало доходы, будет повторный штраф, который вырастет до 1020 грн.
Если же декларация подана, но в нее внесены недостоверные сведения о доходах, последствия будут более серьезными. ГНС сможет провести проверку налогоплательщика (не только его доходов, но и банковских счетов), доначислить ему налоговые обязательства, а на сумму недоплаченных налогов насчитать штраф в размере до 50% недоимки.