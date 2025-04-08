Декларування доходів у 2025 році: що змінилося та кого це стосується?

Розбираємось, які головні вимоги до декларування доходів у 2025 році, а також з'ясовуємо, які помилки та дії можуть призвести до проблем із податковою.

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У квітні місяці закінчується деклараційна кампанія: до травня платники податків-фізособи мають встигнути подати декларацію про доходи за 2024 рік.

Насамперед це зобов'язання стосується тих українців, які отримують доходи не від податкових агентів. Наприклад, здають у оренду майно чи займаються підприємницькою діяльністю.

Зручно те, що декларацію про доходи можна подати не лише у паперовій формі чи надіслати її листом "Укрпоштою". За бажанням доступне онлайн-декларування через електронний кабінет платника податків або за допомогою мобільного додатку "Моя податкова".

Далеко не всі платники податків хочуть витрачати час та сили на заповнення декларації. Але не варто забувати, що за порушення строків та правил декларування загрожують штрафи. Тому слід поставитися до подання декларації про доходи серйозно.

Декларація про доходи: її форма та правила заповнення

Декларація складається із восьми розділів. Крім того, для неї передбачено дев'ять додатків.

Діюча форма декларації з усіма змінами затверджена наказом Міністерства фінансів №859. У цьому наказі є наочний приклад заповнення декларації.

Найголовніше, що треба знати. Платник податків має зазначити особисті дані (ПІБ, ІПН, адресу реєстрації/проживання, контактну інформацію), внести відомості про ті доходи, які він отримав за 2024 рік, розрахувати суми ПДФО (базова ставка – 18%) та військового збору (ставка – 1,5%).

Окремий розділ декларації призначений для виправлення помилок, якщо їх було допущено у раніше поданій податковій звітності.

Також є розділ, у якому зазначаються відомості про майно, що належить платнику податків. Це земля, нерухомість, транспортні засоби.

Заповнювати доповнення до декларації потрібно лише у тому випадку, якщо фізособа займається підприємницькою діяльністю або отримувала якісь специфічні види доходів. Наприклад, одне з доповнень містить відомості про єдиний соцвнесок (ЄСВ), який платять підприємці. Інше доповнення стосується власників (бенефіціарів) контрольованих іноземних компаній (КІК). Ще один додаток призначений для фізосіб, які протягом 2024 року здійснювали операції з інвестиційними активами.

Якщо у платника податків виникають питання щодо заповнення декларації, він має право отримати безоплатну консультацію у Державній податковій службі (ДПС).

На додачу до цього в електронному кабінеті є опція передзаповнення декларації. Тобто, система автоматично вносить до неї відомості про фізособу та її доходи. Але все-таки покладатися на цю функцію цілком і повністю не потрібно, а слід перевірити дані перед тим, як відправити декларацію.

Коли подавати декларацію за 2024 рік?

Строки подання декларації не змінилися. Усі фізособи, які отримували оподатковувані доходи у 2024 році, мають подати декларацію не пізніше 1 травня.

Якщо платник податків хоче отримати податкову знижку (це витрати, на суму яких можна зменшити свій дохід та заплатити менше податків), він може подати декларацію до 31 грудня.

Окремі терміни передбачені для тих фізосіб, які мають намір переїхати до іншої країни на постійне місце проживання. Вони мають задекларувати доходи хоча б за 60 днів до виїзду, але не пізніше.

Кому потрібно подавати декларацію у 2025 році?

Декларацію мають подавати всі фізособи, які отримували у 2024 році доходи не від податкових агентів. Податкові агенти – це роботодавці, які нараховують зарплату та сплачують із неї податки, або банки, які утримують податок із доходу за депозитом.

А от якщо платник податків здавав квартиру в оренду іншій фізособі і брав з неї орендну плату, то такий дохід, як і його одержувач, потрапляють під декларування.

В обов'язковому порядку подають податкові декларації самозайняті особи (адвокати, бухгалтери, оцінювачі та всі ті, хто здійснює незалежну професійну діяльність) та ФОП, які обрали загальну систему оподаткування зі сплатою ПДФО і військового збору.

Також мають задекларувати доходи іноземці, які у 2024 році отримали українське громадянство.

Що стосується декларованих доходів, то до них зокрема належать:

доходи, які не оподатковуються при виплаті, але за фактом від оподаткування не звільнені (нецільова благодійна допомога, прощений борг (кредит), неустойки, штрафи та пені);

іноземні доходи, у тому числі й ті, що одержують українці-мігранти у вигляді матеріальної допомоги чи зарплати в іншій країні. Причому фізособам, які вже сплатили податки за кордоном, в Україні їх повторно платити не доведеться. Але важливо, щоб ця країна мала з Україною угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Кому не треба подавати декларацію?

Є дві основні категорії платників податків, на яких не поширюється зобов'язання щодо декларування.

Перша – це всі ті фізособи, які отримували у 2024 році доходи від податкових агентів. Наприклад, зарплату від роботодавця, відсотки за вкладами від банку, дивіденди з акцій.

Друга – платники податків, які входять до певної вікової чи соціальної групи. Зокрема, неповнолітні чи недієздатні особи; українці, які заарештовані або перебувають у місцях позбавлення волі; фізособи, що проходять строкову військову службу.

Що буде, якщо не подати декларації?

Для платників податків, які зобов'язані подати декларацію про доходи, але не зробили цього, передбачено штраф у розмірі 340 грн. Якщо після виявлення цього порушення фізособа все одно не задекларувала доходи, буде повторний штраф, який зросте до 1020 грн.

Якщо ж декларацію подано, але до неї внесено недостовірні відомості про доходи, наслідки будуть більш серйозними. ДПС зможе провести перевірку платника податків (не лише його доходів, а й банківських рахунків), донарахувати йому податкові зобов'язання, а на суму недоплачених податків нарахувати штраф у розмірі до 50% недоїмки.