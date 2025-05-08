Зарплати, бізнес і кеш: доходи народних депутатів за рік подвоїлися

У 2024 році 387 парламентарів задекларували загальний дохід у 7,1 млрд грн — це майже вдвічі більше, ніж у 2023-му. Зокрема, за рік зросла середня зарплата народних обранців. Водночас загальна сума грошових активів досягла рекордних 14,8 млрд грн, що на 3 млрд більше, ніж роком раніше.

Відповідний звіт після проведеного дослідження опублікували аналітики R&D-центру YouControl.

Зростання доходів та зарплат

Фахівці YouControl проаналізували розділи Єдиного державного реєстру, які враховували не лише доходи самих нардепів, а й членів їхніх родин, а задекларовано іноземну валюту було перераховано в гривню за середньорічним курсом НБУ.

Станом на 17 квітня 2025 року у Верховній Раді працює 401 народний депутат. Проте 11 із них взагалі не оприлюднили декларацій за 2023–2024 роки, а ще 2 — не подали звітність за 2024 рік.

З 387 депутатів, які задекларували свої доходи, у 268 ці суми зросли порівняно з попереднім роком. Середній приріст доходів становив 28%. Проте різниця між окремими депутатами суттєва: хтось отримав незначне зростання, а хтось збільшив свої статки у понад 10 разів. Найбільший приріст продемонстрували:

Вадим Столар — +94%,

Ігор Палиця — +87%,

Іван Чайківський — +87%.

Згідно з дослідженням, середня річна зарплата народного депутата у 2024 році склала 747 тисяч гривень, що на 13% більше, ніж у 2023 році. У 153 депутатів зарплата становить 50% і більше від загальної суми доходу. 43 парламентарі живуть виключно на заробітну плату.

Найвищу зарплату задекларував Анатолій Остапенко із фракції "Слуга Народу" — 1,6 млн грн, що більш ніж удвічі перевищує його минулорічний показник.

Мільярди у готівці й на рахунках

Грошові активи нардепів у 2024 році досягли 14,8 млрд грн — на 3 млрд грн більше, ніж у 2023-му. Найбільший внесок у цю суму зробив п’ятий президент Петро Порошенко, на якого припадає 5,4 млрд грн (36% від загального обсягу активів). Його фракція "Європейська Солідарність" має найвищий сумарний обсяг грошових активів серед усіх політичних сил.

Другу позицію посідає фракція "Слуга Народу" з 2,16 млрд грн. Найбагатші депутати цієї фракції — Олександр Сова (245,1 млн грн) та Олег Семінський (162,4 млн грн).

Інші великі суми задекларували:

Група "Відновлення України" — майже 2 млрд грн, з них понад половину (близько 1 млрд) — активи Вадима Столара.

"Платформа за життя та мир" — 1,6 млрд грн (Григорій Суркіс — 631,7 млн грн, Віталій Борт — 397,2 млн грн).

"Партія “За майбутнє”" — майже 1,3 млрд грн. Найбільше задекларували Степан Івахів (650,9 млн грн) і Олександр Герега (269,8 млн грн), останній є ключовою фігурою корпоративної групи "Епіцентр".

Менше мільярда задекларували інші фракції та групи. Найменший обсяг грошових активів — у фракції "Голос" (124 млн грн).

Згідно з дослідженням YouControl, 40 депутатів (приблизно 10% складу парламенту) є ключовими або пов’язаними особами 38 корпоративних груп.

Парламентські ротації

З січня 2024 по березень 2025 року у парламенті відбулись кілька ротацій:

Таміла Ташева стала народною депутаткою 5 грудня 2024 року, замінивши покійного Олега Макарова у фракції "ГОЛОС". До цього вона працювала Постійним Представником Президента в АРК. Її дохід у 2024 році — 1,3 млн грн.

Богдан Лукашук , член фракції "Батьківщина", зареєстрований депутатом у грудні 2024 року. Задекларував 3,9 млн грн доходу, що втричі більше, ніж торік. Джерела — підприємницька діяльність і робота в комерційних структурах.

Альона Шкрум , колишня депутатка "Батьківщини", склала повноваження 3 грудня 2024 року через призначення першим заступником міністра розвитку громад. Її дохід у 2024 році — 3,2 млн грн (+16% до 2023).

Сергій Мельнік , новий депутат від "Слуги Народу", набув повноважень 15 квітня 2025 року. Його декларації за 2023–2024 роки відсутні. За даними ЗМІ, він — бойовий офіцер та ветеран російсько-української війни.

Ірина Кормишкіна достроково склала мандат 25 лютого 2025 року. Її ім’я фігурує у справі НАБУ щодо недостовірного декларування. У 2024 році вона задекларувала понад 67 млн грн доходу, що вдвічі менше, ніж у 2023-му.

Додамо, у минулорічному дослідженні YouControl вказав, що протягом 2022-2023 років сукупний дохід народних депутатів України, декларації яких є у відкритому доступі, становив понад 7 мільярдів гривень.