- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Зарплаты учителей вырастут еще на 20%: сколько получат педагоги с сентября
С 1 сентября 2026 года в Украине состоится очередное повышение зарплат педагогических работников — должностные оклады вырастут на 20%.
Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.
Глава правительства напомнил, что это уже второе этапное повышение выплат в этом году: с 1 января зарплаты педагогов всех специальностей и категорий в учреждениях дошкольного, школьного, внешкольного и профтехобразования уже были увеличены на 30%.
По словам Корецкого, после сентябрьского этапа выплаты "на руки" составят:
- Молодые учителя: от 12,8 тыс. грн. до 17,7 тыс. грн. в месяц;
- Опытные педагоги: от 16,9 тыс. грн. до 28,5 тыс. грн. в месяц.
Итоговая сумма зарплаты зависит от педагогического стажа, квалификационной категории и недельной учебной нагрузки.
Глава правительства подчеркнул, что доведение зарплат украинских учителей до рыночного и европейского уровней — это постепенный процесс, однако поддержка педагогов остается первоочередным приоритетом правительства.
Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения. Калькулятор предназначен для индивидуального расчета заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и доплат.
В 2026 году средняя зарплата украинских учителей может повыситься на рекордные 50%. Повышение планировалось в два этапа: 30% с 1 января и 20% с 1 сентября .