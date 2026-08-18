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Зарплаты учителей вырастут еще на 20%: сколько получат педагоги с сентября

учитель
Правительство повышает зарплаты педагогам / Depositphotos

С 1 сентября 2026 года в Украине состоится очередное повышение зарплат педагогических работников — должностные оклады вырастут на 20%.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Глава правительства напомнил, что это уже второе этапное повышение выплат в этом году: с 1 января зарплаты педагогов всех специальностей и категорий в учреждениях дошкольного, школьного, внешкольного и профтехобразования уже были увеличены на 30%.

По словам Корецкого, после сентябрьского этапа выплаты "на руки" составят:

  • Молодые учителя: от 12,8 тыс. грн. до 17,7 тыс. грн. в месяц;
  • Опытные педагоги: от 16,9 тыс. грн. до 28,5 тыс. грн. в месяц.

Итоговая сумма зарплаты зависит от педагогического стажа, квалификационной категории и недельной учебной нагрузки.

Глава правительства подчеркнул, что доведение зарплат украинских учителей до рыночного и европейского уровней — это постепенный процесс, однако поддержка педагогов остается первоочередным приоритетом правительства.

Напомним, Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета заработной платы учителя с учетом повышения. Калькулятор предназначен для индивидуального расчета заработной платы с учетом должностного оклада, надбавок и доплат.

В 2026 году средняя зарплата украинских учителей может повыситься на рекордные 50%. Повышение планировалось в два этапа: 30% с 1 января и 20% с 1 сентября .

Автор:
Татьяна Бессараб

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