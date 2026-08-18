Зарплати вчителів зростуть ще на 20%: скільки отримуватимуть педагоги з вересня

З 1 вересня 2026 року в Україні відбудеться чергове підвищення заробітних плат педагогічних працівників — посадові оклади зростуть на 20%.

Як пише Delo.ua, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час виступу на всеукраїнській конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного".

Очільник уряду нагадав, що це вже друге етапне підвищення виплат цього року: з 1 січня зарплати педагогів усіх спеціальностей та категорій закладах дошкільної, шкільної, позашкільної та профтехосвіти вже було збільшено на 30%.

За словами Корецького, після вересневого етапу виплати "на руки" становитимуть:

Молоді вчителі: від 12,8 тис. грн до 17,7 тис. грн на місяць;

від 12,8 тис. грн до 17,7 тис. грн на місяць; Досвідчені педагоги: від 16,9 тис. грн до 28,5 тис. грн на місяць.

Підсумкова сума зарплати залежить від педагогічного стажу, кваліфікаційної категорії та тижневого навчального навантаження.

Очільник уряду підкреслив, що доведення заробітних плат українських учителів до ринкового та європейського рівнів — це поступовий процес, проте підтримка педагогів залишається першочерговим пріоритетом уряду.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України розробило калькулятор для точного розрахунку заробітної плати вчителя з урахуванням підвищення. Калькулятор призначений для індивідуального розрахунку заробітної плати з урахуванням посадового окладу, надбавок і доплат.

Додамо, що у 2026 році середня зарплата українських вчителів може підвищитися на рекордні 50%. Підвищення планувалось у два етапи: 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня.