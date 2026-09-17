Зеленский назначил исполняющего обязанности генерального прокурора: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил исполняющего обязанности генерального прокурора. Должность будет занимать Антон Ковальский, который с 2025 года возглавлял Хмельницкую областную прокуратуру.

Как сообщает Dilo, об этом говорится в соответствующем указе, обнародованном на сайте Офиса президента.

Что известно об Антоне Ковальском

Антон Ковальский родом из Винницы. По информации на сайте Хмельницкой областной прокуратуры, с сентября 2020 года по октябрь 2021-го Ковальский был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры.

В ноябре 2021 года он возглавил Черновицкую областную прокуратуру.

С 1 июля 2025 Ковальский руководит Хмельницкой областной прокуратурой.

Увольнение генпрокурора Руслана Кравченко

15 сентября Верховная Рада на своем заседании уволила Руслана Кравченко с должности генерального прокурора Украины.

14 сентября генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал сообщение о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу. По словам генпрокурора, речь идет о возможной подделке официальных документов с целью получения неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также фиктивном усыновлении.

После президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно рассмотреть вопрос об освобождении Кравченко от должности.

Кравченко же заявил, что находится в " заграничной командировке ". По его словам, во время поездки он планирует встречи с международными партнерами, на которых он намерен проинформировать их о ситуации в украинских антикоррупционных органах. В то же время источники "Общественного" сообщили, что генпрокурор самостоятельно оформил пятидневную командировку в Париж якобы для участия в слушании ПАСЕ. В самой ПАСЕ, однако, заявили, что Кравченко или представители его ведомства не будут участвовать в заседании.

После этого Зеленский отстранил Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Еще 7 сентября Кравченко подал заявление об отставке. Он объяснял свое решение политическими обстоятельствами и нежеланием, чтобы должность генпрокурора использовалась в политическом противостоянии.

Перед этим в публичном пространстве обострился конфликт вокруг операции НАБУ и САП Карфаген. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял чиновник Офиса генпрокурора. Участники группы подозреваются в систематическом получении денег от мошеннических колцентров и легализации имущества на десятки миллионов гривен. В рамках этой истории в публичном пространстве появилась информация об обысках у Кравченко и его заместительницы Марии Вдовиченко.

Сам Кравченко отрицал свою причастность к возможному прикрытию незаконной деятельности.

Кравченко возглавил офис генпрокурора в июне 2025 года. Верховная Рада поддержала его назначение 273 голосами.