Зеленський призначив виконувача обов'язків генерального прокурора: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив виконувача обов'язків генерального прокурора. Посаду обійматиме Антон Ковальський, який з 2025 року очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Як повідомляє Dilo, про це йдеться у відповідному указі, який оприлюднено на сайті Офісу президента.

Що відомо про Антона Ковальського

Антон Ковальський родом із Вінниці. За інформацією на сайті Хмельницької обласної прокуратури, з вересня 2020 року до жовтня 2021-го Ковальський був заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

У листопаді 2021 року він очолив Чернівецьку обласну прокуратуру.

З 1 липня 2025 року Ковальський керує Хмельницькою обласною прокуратурою.

Як пише Центр протидії корупції, більшість майна Ковальського записана на родичів, а дружина є успішною бізнесвумен. З 2011, тобто з моменту купівлі, і до 2022 року прокурор їздив на автівці, яка була записана на брата. З 2018 року Ковальський та його родина користувались квартирою у Вінниці площею 79 квадратів, яка записана на матір. .Водночас є питання щодо джерела походження коштів у матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні. У 2019 році її доходи без оподаткування склали 51 тисяча грн; у 2020 – 72 тисячі грн; у 2021 – 122,5 тисяч грн. Заощаджень за ті роки не було, тому неясно як з такими доходами можна було купити квартиру.

Дружина Ковальського родом з РФ. З 2019 року на неї записаний новий Nissan Qashqai. Але у різних деклараціях вказана різна ціна цього авто. У березні 2023 року дружина Ковальського Оксана стала ФОПом. За нецілий перший рік отримала дохід в 5,2 млн грн. Тобто, якщо вірити задекларованому, то продаж спортивного харчування дозволяв заробляти понад 500 тисяч грн на місяць. Враховуючи специфіку бізнесу, виникають сумніви щодо такого високого доходу дружини на старті підприємницької діяльності.

Звільнення генпрокурора Руслана Кравченка

15 вересня Верховна Рада на своєму засіданні звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами генпрокурора, йдеться про можливе підроблення офіційних документів із метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а також фіктивне усиновлення.

Після президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути питання про звільнення Кравченка з посади.

Натомість Кравченко заявив, що перебуває у "закордонному відрядженні". За його словами, під час поїздки він планує зустрічі з міжнародними партнерами, на яких має намір поінформувати їх про ситуацію в українських антикорупційних органах. Водночас джерела "Суспільного" повідомили, що генпрокурор самостійно оформив п'ятиденне відрядження до Парижа нібито для участі у слуханні ПАРЄ. У самій ПАРЄ, однак, заявили, що Кравченко або представники його відомства не братимуть участі в засіданні.

Після цього Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора.

Ще 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку. Він пояснював своє рішення політичними обставинами та небажанням, щоб посада генпрокурора використовувалася у політичному протистоянні.

Перед цим у публічному просторі загострився конфлікт навколо операції НАБУ і САП "Карфаген". Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генпрокурора. Учасників групи підозрюють у систематичному отриманні грошей від шахрайських колцентрів та легалізації майна на десятки мільйонів гривень. У межах цієї історії в публічному просторі з'явилася інформація про обшуки у Кравченка та його заступниці Марії Вдовиченко.

Сам Кравченко заперечував свою причетність до можливого прикриття незаконної діяльності.

Кравченко очолив Офіс генпрокурора у червні 2025 року. Верховна Рада тоді підтримала його призначення 273 голосами.