Зеленский создал Раду по поддержке предпринимательства: каков его состав и кто возглавляет

Президент Украины Владимир Зеленский создал Раду по поддержке предпринимательства и ликвидировал пять существовавших ранее совещательных органов. Главой вновь органа назначен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой указ №421/2025 от 27 июня на сайте главы государства.

Задание Рады

Основными задачами Совета являются:

Анализ эффективности государственной политики в сфере развития и поддержки предпринимательства, обобщение выявленных проблем и подготовка предложений по возможным путям их решения; Разработка мероприятий по улучшению условий осуществления предпринимательской деятельности, стимулирования инвестиционной и инновационной активности, защиты права собственности и конкуренции в соответствии с наилучшими практиками регулирования бизнес-среды; Разработка законодательных инициатив по вопросам предпринимательства и инвестиционной деятельности, формирование предложений по совершенствованию законодательства Украины в соответствующих сферах, в частности с учетом задач по адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза; Содействие укреплению взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления и субъектами предпринимательства, представляющими их интересы общественными объединениями с целью эффективного решения проблемных вопросов в ведении бизнеса, поддержки реализации предпринимательских инициатив.

Кто будет входить в состав Рады?

Председателем Зеленский назначил Андрея Ермака, его покровительницей – главу Министерства экономики Юлию Свириденко.

Известно, что в состав Совета вошло более 70 предпринимателей, в том числе соучредитель компании Fintech Band и проектов Monobank Олег Гороховский, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко, председатель наблюдательного совета ООО "ТАС АГРО" Сергей Тигипко, основатель одной из крупнейших строительных компаний KAN Игорь Никонов, соучредитель компании "Новая почта", президент Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов, председатель совета директоров, главный исполнительный директор ЧАО "МХП" Юрий Косюк, совладелица ООО "Эпицентр К" Галина Герега и другие.

Ликвидировано пять других органов

При этом Зеленский ликвидировал пять других консультативно-совещательных органов:

Национальный совет реформ (его еще в 2014 году создал Петр Порошенко для координации общей политики по реформам);

Исполнительный комитет реформ, который возглавлял Михеил Саакашвили;

Национальный инвестиционный совет (образованный Порошенко в 2014 году с целью стимулирования инвестиций в Украину);

Совет по содействию развитию малого предпринимательства (созданный Зеленским в 2020 году как орган, который должен наладить связь между властью и малым предпринимательством);

Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения (орган создан Зеленским после скандала с задержанием бизнесмена Игоря Мазепы в январе 2024 года. Целью Совета было налаживание взаимоотношений между властью и бизнесом).

Напомним, Зеленский во время выступления на "Форуме власть и бизнес: От диалога к партнерству" поручил подготовить решение о введении продолжительного моратория на проверки предпринимателей.