Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва: який її склад та хто очолює

Президент України Володимир Зеленський створив Раду з підтримки підприємництва і ліквідував п'ять дорадчих органів, що існували раніше. Головою новоствореного органу призначено очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням указ № 421/2025 від 27 червня на сайті глави держави.

Завдання Ради

Зазначається, що основними завданнями Ради є:

Аналіз ефективності державної політики у сфері розвитку і підтримки підприємництва, узагальнення виявлених проблем та підготовка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення; Розроблення заходів щодо поліпшення умов здійснення підприємницької діяльності, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності, захисту права власності і конкуренції відповідно до найкращих практик регулювання бізнес-середовища; Опрацювання законодавчих ініціатив з питань підприємництва та інвестиційної діяльності, формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства України у відповідних сферах, зокрема з урахуванням завдань із адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; Сприяння зміцненню взаємодії між державними органами, органами місцевого самоврядування і суб’єктами підприємництва, громадськими об’єднаннями, що представляють їх інтереси, з метою ефективного розв’язання проблемних питань у веденні бізнесу, підтримки реалізації підприємницьких ініціатив.

Хто буде входити до складу Ради?

Головою ради Зеленський призначив Андрія Єрмака, його заступницею – очільницю Міністерства економіки Юлію Свириденко.

Відомо, що до складу Ради увійшло понад 70 підприємців, зокрема співзасновник компанії Fintech Band та проєктів Monobank Олег Гороховський, гендиректор ДТЕК Максим Тімченко, голова наглядової ради ТОВ "ТАС АГРО" Сергій Тігіпко, засновник однієї з найбільших будівельних компанії KAN Ігор Ніконов, співзасновник компанії "Нова пошта", президент Спілки українських підприємців В'ячеслав Климов, голова ради директорів, головний виконавчий директор ПРАТ "МХП" Юрій Косюк, співвласниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега та інші.

Ліквідовано пʼять інших органів

При цьому Зеленський ліквідував пʼять інших консультативно-дорадчих органів:

Національну раду реформ (її ще у 2014 році створив Петро Порошенко для координації спільної політики щодо реформ);

Виконавчий комітет реформ, який очолював Міхеіл Саакашвілі;

Національну інвестиційну раду (утворена Порошенком у 2014 році з метою стимулювання інвестицій в Україну);

Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва (створена Зеленським у 2020 році як орган, що мав налагодити звʼязок між владою та малим підприємництвом);

Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану (орган створений Зеленським після скандалу із затриманням бізнесмена Ігоря Мазепи у січні 2024 року. Метою Ради було налагодження взаємин між владою та бізнесом).

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на "Форумі влада та бізнес: Від діалогу до партнерства" доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки підприємців.