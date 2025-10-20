Зеленский: Украина не позволит России выйти из войны победителем

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не позволит России выйти из войны победителем, вне зависимости от формата переговоров и давления на Киев. По его словам, приоритетом остается защита своей страны и национальных интересов даже в сложных ситуациях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение главы государства.

Он подчеркнул, что приоритетом для государства является защита национальных интересов и безопасность собственной страны, а любые решения в переговорах будут рассматриваться только с учетом этих принципов.

"Если конфигурация, где Америка посередине, – это одна история. А если конфигурация такова, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу россиянам", – подчеркнул президент Украины.

Результаты переговоров в Белом доме

17 октября в Белом доме состоялась двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

После третьей встречи в Вашингтоне президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский высказали разные взгляды на дальнейшее развитие войны в Украине. По мнению Трампа, пора остановить боевые действия и договориться о мирном соглашении между сторонами.

Трамп во время переговоров дал четко понять, что Украина не получит ракет дальнего радиуса действия. Tomahawk, о которых Киев давно просил.

Зеленский отметил, что Украине нужны мощные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и партнеров, особенно в случае прекращения огня.

Напомним, 16 октября Трапм провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его очень продуктивным.