Зеленський: Україна не дозволить Росії вийти з війни переможцем

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона не дозволить Росії вийти з війни переможцем, незалежно від формату переговорів та тиску на Київ. За його словами, пріоритетом залишається захист своєї країни та національних інтересів навіть у складних ситуаціях.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-України" з посиланням на заяву глави держави.

"Якщо конфігурація, де Америка посередині, - це одна історія. А якщо конфігурація така, що тиск тільки на Україну, ніхто не вийде переможцем. Ми не дамо перемогу росіянам", - наголосив президент України.

Результати переговорів у Білому домі

17 жовтня у Білому домі відбулася двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Після третьої зустрічі у Вашингтоні президенти США та України, Дональд Трамп і Володимир Зеленський, висловили різні погляди щодо подальшого розвитку війни в Україні. На думку Трампа, настав час зупинити бойові дії та домовитися про мирну угоду між сторонами.

Трамп під час переговорів дав чітко зрозуміти, що наразі Україна не отримає ракет далекого радіуса дії Tomahawk, про які Київ давно просив.

Зеленський натомість наголосив, що Україні потрібні потужні безпекові гарантії від Сполучених Штатів і партнерів, особливо в разі припинення вогню.

Нагадаємо, 16 жовтня Трапм провів розмову з президентом РФ Володимиром Путіним і назвав її дуже продуктивною.