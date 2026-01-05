Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,29

+0,12

EUR

49,58

+0,03

Наличный курс:

USD

42,45

42,30

EUR

50,07

49,83

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленский уволил двух членов НКЦБФР

НКЦБФР
НКЦБФР/ Финансовый клуб

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ярослава Шляхова и Юрия Бойко с должности членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в указах №11 и №12, которые опубликованы на сайте Офиса президента.

Напомним, накануне Зеленский уволил Руслана Магомедова с должности главы НКЦБФР.

На его место был назначенАлексей Семенюк.

Перезагрузка состава НКЦБФР

В декабре глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев   настаивал   на срочной перезагрузке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и назначению нового состава наблюдательного совета.

Нардеп утверждал, что глава НКЦБФР Руслан Магомедов является "кумом Андрея Ермака, и это… позволяет ему состоять в должности столько лет". Заметим, что Ермак уволился с должности главы Офиса президента в конце ноября.

Три члена НКЦБФР написали на имя президента Владимира Зеленского заявления с просьбой уволить их с занимаемых должностей,   сообщало   издание "Экономическая правда".

Да, заявления написали Юрий Бойко, Ярослав Шляхов и Ираклий Барамия. Первые два сделали это в первых числах декабря, а последний еще в начале октября.

Если Зеленский удовлетворит заявления об увольнении, фактически регулятор фондового рынка останется недееспособным. Дело в том, что за   законом   решение комиссии считается принятым только когда за него проголосовали пять членов. В настоящее время руководство НКЦБФР представлено шестью членами и председателем – Руслан Магомедов.

Но летом Магомедов направил, на имя Зеленского письмо в котором попросил уволить с занимаемой должности Максима Либанова, срок полномочий которого истек 28 февраля 2024 года (по закону полномочия продлеваются до принятия соответствующего решения президентом).

После увольнения всех упомянутых выше лиц в НКЦБФР останутся два члена (Арсен Ильин и Юрий Шаповал).

В свою очередь Магомедов   объяснил   заявления на увольнение членов регулятора тем, что финансовый рынок готовится к существенным изменениям.

Автор:
Светлана Манько