Зеленський звільнив двох членів НКЦПФР

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ярослава Шляхова і Юрія Бойка з посади членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в указах №11 і №12 , які опубліковані на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, напередодні Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови НКЦПФР.

На його місце призначили Олексія Семенюка.

Перезавантаження складу НКЦПФР

У грудні глава комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев наполягав на терміновому перезавантаженні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та призначенні нового складу наглядової ради.

Нардеп стверджував, що голова НКЦПФР Руслан Магомедов є "кумом Андрія Єрмака, і це … дозволяє йому перебувати на посаді стільки років". Зауважимо, що Єрмак звільнився з посади голови Офісу президента наприкінці листопада.

Три члени НКЦПФР написали на ім'я президента Володимира Зеленського заяви з проханням звільнити їх із займаних посад, повідомляло видання "Економічна правда".

Так, заяви написали Юрій Бойко, Ярослав Шляхов та Іраклій Барамія. Перші два зробили це в перших числах грудня, а останній – ще на початку жовтня.

Якщо Зеленський задовільнить заяви про звільнення, то фактично регулятор фондового ринку залишиться недієздатним. Річ у тім, що за законом рішення комісії вважається прийнятим лише коли за нього проголосували п'ять членів. Наразі керівництво НКЦПФР представлено шістьма членами та головою – Руслан Магомедов.

Але влітку Магомедов направив, на ім'я Зеленського лист в якому попросив того звільнити із займаної посади Максима Лібанова, строк повноважень якого сплив 28 лютого 2024 року (за законом повноваження продовжуються до ухвалення відповідного рішення президентом).

Після звільнення всіх згаданих вище осіб в НКЦПФР залишаться два члени (Арсен Ільін та Юрій Шаповал).

Своєю чергою Магомедов пояснив заяви на звільнення членів регулятора тим, що фінансовий ринок готується до суттєвих змін.