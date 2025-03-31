Женщины в бизнесе: как меняется структура собственности украинских компаний – исследование

В начале 2024 года статистика показала значительное преимущество мужчин среди владельцев коммерческих компаний в Украине. Приблизительно 58% предприятий принадлежали исключительно мужчинам.

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Об этом говорится в исследовании YouСontrol.

Зато доля компаний с исключительно женским учредительством составила всего 18,2% (примерно 173,5 тысяч из 954 тысяч исследованных компаний). Еще 14,6% бизнесов имели смешанный состав собственников, где доля каждого составляла не менее 25%.

В течение года произошли некоторые изменения. По состоянию на начало 2025 года доля компаний, основанных женщинами, выросла почти до 20%, что свидетельствует о постепенном увеличении женского присутствия в предпринимательской сфере. В то же время доля смешанного владения уменьшилась до 9,7%, а количество компаний с исключительно мужскими учредителями, напротив, увеличилось до 63%.

Такие изменения могут указывать как на активизацию женского бизнеса, так и на корректировку методики учета владельцев, в частности, сокращение доли компаний с неопределенным статусом.

Какие сферы выбирают женщины?

Женское предпринимательство в Украине имеет ярко выраженную отраслевую специализацию. Некоторые сектора экономики демонстрируют значительную часть компаний, основанных женщинами, что подчеркивает их роль в этих сферах.

Топ-10 отраслей по доле женского учредительства

Аудит и бухгалтерия – 48,5% компаний, основанных женщинами (2 841 компания). Это самый высокий показатель среди всех секторов, что объясняется традиционной вовлеченностью женщин в финансовой и аналитической сферах.

– компаний, основанных женщинами (2 841 компания). Это самый высокий показатель среди всех секторов, что объясняется традиционной вовлеченностью женщин в финансовой и аналитической сферах. Туризм – 33,5% компаний (4 708) созданы женщинами. Туристическая отрасль остается одной из самых привлекательных для женщин-предпринимателей.

– компаний (4 708) созданы женщинами. Туристическая отрасль остается одной из самых привлекательных для женщин-предпринимателей. Образование – 32,8% компаний (2451) имеют исключительно женское учредительство. Еще 13,9% компаний в этой сфере имеют смешанный состав владельцев, что указывает на значительную часть партнерских бизнес-моделей.

– компаний (2451) имеют исключительно женское учредительство. Еще компаний в этой сфере имеют смешанный состав владельцев, что указывает на значительную часть партнерских бизнес-моделей. Общественное питание – 26,2% (4 757) предприятий основано женщинами, а 12,4% имеют смешанное учредительство.

– (4 757) предприятий основано женщинами, а имеют смешанное учредительство. Легкая промышленность – 26,0% компаний (2961) принадлежат женщинам, еще 9,9% созданы в партнерстве с мужчинами.

– компаний (2961) принадлежат женщинам, еще созданы в партнерстве с мужчинами. Недвижимость – 25,9% компаний (16 902) владеют исключительно женскими владельцами, а 13,1% имеют смешанный состав учредителей.

– компаний (16 902) владеют исключительно женскими владельцами, а имеют смешанный состав учредителей. Реклама и маркетинг – 25,2% компаний (3481) основаны женщинами. Еще 9,5% компаний в этой сфере имеют как женщин, так и мужчин среди учредителей, что свидетельствует об их активном участии в креативном бизнесе.

– компаний (3481) основаны женщинами. Еще компаний в этой сфере имеют как женщин, так и мужчин среди учредителей, что свидетельствует об их активном участии в креативном бизнесе. Фармацевтика – 24,8% компаний (2138) имеют исключительно женское учредительство, а еще 11,9% – смешанное.

– компаний (2138) имеют исключительно женское учредительство, а еще – смешанное. Медицина – 24,8% компаний (3267) принадлежат женщинам, а 14,3% имеют учредителей обоих полов.

– компаний (3267) принадлежат женщинам, а имеют учредителей обоих полов. Розничная торговля – 24,0% компаний (8882) основаны женщинами, еще 10,2% имеют смешанную структуру собственности.

Женщины в Украине активно развивают бизнес в сферах, ориентированных на услуги, человеческое взаимодействие и потребительский спрос. Они доминируют в бухгалтерском и аудиторском бизнесе, туризме, образовании и медицине. В то же время, в капиталоемких отраслях, таких как недвижимость или фармацевтика, они тоже играют значительную роль, нередко работая в партнерстве с мужчинами.

Несмотря на постепенное возрастание женского предпринимательства, общая структура собственности бизнеса в Украине остается преимущественно мужской. Однако изменения статистики свидетельствуют о повышении активности женщин в бизнесе, что может способствовать дальнейшему расширению их влияния в экономике страны.

Только 7,4% топ-компаний принадлежат женщинам

Если рассматривать общее количество предприятий в Украине, женщины выступают учредителями почти 20% компаний. Однако среди крупнейших по доходу компаний их присутствие значительно ниже. В топ-1000 предприятий Украины по чистому доходу в 2024 году только 7,4% компаний владеют исключительно женщинами среди конечных бенефициаров.

Всего 74 компании по топ-1000 находятся под полным женским контролем. Для сравнения, 63,4% компаний (634 предприятия) принадлежат исключительно мужчинам. Еще 10,8% компаний (108 предприятий) имеют смешанную собственность, а в 18,4% случаев информация о конечном бенефициаре отсутствует или неопределенна.

Таким образом, более трех пятых крупнейших бизнесов страны контролируются исключительно мужчинами, в то время как только каждая тринадцатая компания находится в полной собственности женщин. Другие предприятия либо имеют смешанное учредительство, либо их владельцы не раскрыты.

Какие отрасли больше всего под контролем женщин

Среди 74 женских компаний из топ-1000 наибольшее представительство наблюдается в следующих областях:

Пищевая промышленность – 16 компаний;

– 16 компаний; Нефтегазовая отрасль – 12 компаний;

– 12 компаний; Электроэнергетика – 12 компаний.

Эти три сектора имеют наибольшую часть женщин-бенефициаров среди лидеров рынка. В таких же крупных отраслях, как оптовая торговля (7 компаний) и транспорт (5 компаний), женское представительство меньше.

В традиционно мужских секторах, таких как металлургия, машиностроение и тяжелая промышленность женщины почти не представлены. Это указывает на то, что историческая гендерная структура крупных предприятий сохраняется, и женщины чаще возглавляют потребительские отрасли или отдельные финансово емкие сегменты экономики, например нефтегазовая индустрия.

Финансы – сфера, где женщины доминируют

Несмотря на низкую часть женщин среди владельцев топ-компаний, ситуация в менеджменте выглядит иначе. Женщины занимают лидирующие позиции в финансовом управлении.

Среди топ-1000 компаний в 2024 году 81% предприятий (807 компаний) владели главными бухгалтерами именно женщин. Для сравнения, мужчины занимали этот пост только у 11% компаний (113 предприятий). В остальных случаях (около 8%) информация о главном бухгалтере отсутствовала.

То есть 4 из 5 ведущих компаний Украины доверяют финансовый учет именно женщинам.

Впрочем, в 2025 году эта пропорция стала меняться: доля женщин среди главных бухгалтеров снизилась до примерно 73%, а мужчин выросла до 14%. Это может свидетельствовать о постепенном изменении в структуре финансового менеджмента.

Каждый четвертый бизнес зарегистрирован женщиной

Женская предпринимательская активность в 2024 году продемонстрировала стабильный рост, продолжая тенденцию обновления после кризисного 2022 года. За год было зарегистрировано более 7,4 тыс. новых коммерческих компаний, учредителями которых выступили женщины. Это значительно превышает показатель 2023 года, когда появилось около 6,86 тыс. таких компаний.

Доля женских предприятий среди всех новых регистраций также выросла, достигнув 27,5% в 2024 году (против 24,6% в 2023-м). Другими словами, каждый четвертый новый бизнес в Украине был основан женщиной, свидетельствующей о постепенном укреплении их позиций в сфере предпринимательства.

Добавим, в Украине за последние пять лет количество женщин в бизнесе увеличилось на 22,5%, несмотря на войну и вызовы женское предпринимательство адаптируется к новым условиям. Наибольшая часть женщин-ФЛП зафиксирована в Хмельницкой области.