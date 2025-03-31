Жінки у бізнесі: як змінюється структура власності українських компаній – дослідження

На початку 2024 року статистика засвідчила значну перевагу чоловіків серед власників комерційних компаній в Україні. Приблизно 58% підприємств належали виключно чоловікам.

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Про це йдеться в дослідженні YouСontrol.

Натомість частка компаній із виключно жіночим засновництвом становила лише 18,2% (приблизно 173,5 тисячі з 954 тисяч досліджених компаній). Ще 14,6% бізнесів мали змішаний склад власників, де частка кожного становила не менше 25%.

Протягом року відбулися деякі зміни. Станом на початок 2025 року частка компаній, заснованих жінками, зросла до майже 20%, що свідчить про поступове збільшення жіночої присутності в підприємницькій сфері. Водночас частка змішаного власництва зменшилася до 9,7%, а кількість компаній із виключно чоловічими засновниками, навпаки, збільшилася до 63%.

Такі зміни можуть вказувати як на активізацію жіночого бізнесу, так і на коригування методики обліку власників, зокрема скорочення частки компаній із невизначеним статусом.

Які сфери обирають жінки?

Жіноче підприємництво в Україні має яскраво виражену галузеву спеціалізацію. Деякі сектори економіки демонструють значну частку компаній, заснованих жінками, що підкреслює їхню роль у цих сферах.

Топ-10 галузей за часткою жіночого засновництва

Аудит та бухгалтерія – 48,5% компаній засновані жінками (2 841 компанія). Це найвищий показник серед усіх секторів, що пояснюється традиційною залученістю жінок у фінансовій та аналітичній сферах.

– компаній засновані жінками (2 841 компанія). Це найвищий показник серед усіх секторів, що пояснюється традиційною залученістю жінок у фінансовій та аналітичній сферах. Туризм – 33,5% компаній (4 708) створені жінками. Туристична галузь залишається однією з найпривабливіших для жінок-підприємниць.

– компаній (4 708) створені жінками. Туристична галузь залишається однією з найпривабливіших для жінок-підприємниць. Освіта – 32,8% компаній (2 451) мають виключно жіноче засновництво. Ще 13,9% компаній у цій сфері мають змішаний склад власників, що вказує на значну частку партнерських бізнес-моделей.

– компаній (2 451) мають виключно жіноче засновництво. Ще компаній у цій сфері мають змішаний склад власників, що вказує на значну частку партнерських бізнес-моделей. Громадське харчування – 26,2% (4 757) підприємств засновані жінками, а 12,4% мають змішане засновництво.

– (4 757) підприємств засновані жінками, а мають змішане засновництво. Легка промисловість – 26,0% компаній (2 961) належать жінкам, ще 9,9% створені у партнерстві з чоловіками.

– компаній (2 961) належать жінкам, ще створені у партнерстві з чоловіками. Нерухомість – 25,9% компаній (16 902) мають виключно жіночих власників, а 13,1% мають змішаний склад засновників.

– компаній (16 902) мають виключно жіночих власників, а мають змішаний склад засновників. Реклама та маркетинг – 25,2% компаній (3 481) засновані жінками. Ще 9,5% компаній у цій сфері мають як жінок, так і чоловіків серед засновників, що свідчить про їхню активну участь у креативному бізнесі.

– компаній (3 481) засновані жінками. Ще компаній у цій сфері мають як жінок, так і чоловіків серед засновників, що свідчить про їхню активну участь у креативному бізнесі. Фармацевтика – 24,8% компаній (2 138) мають виключно жіноче засновництво, а ще 11,9% – змішане.

– компаній (2 138) мають виключно жіноче засновництво, а ще – змішане. Медицина – 24,8% компаній (3 267) належать жінкам, а 14,3% мають засновників обох статей.

– компаній (3 267) належать жінкам, а мають засновників обох статей. Роздрібна торгівля – 24,0% компаній (8 882) засновані жінками, ще 10,2% мають змішану структуру власності.

Жінки в Україні активно розвивають бізнес у сферах, що орієнтовані на послуги, людську взаємодію та споживчий попит. Вони домінують у бухгалтерському та аудиторському бізнесі, туризмі, освіті та медицині. Водночас у капіталомістких галузях, таких як нерухомість чи фармацевтика, вони теж відіграють значну роль, нерідко працюючи у партнерстві з чоловіками.

Попри поступове зростання жіночого підприємництва, загальна структура власності бізнесу в Україні залишається переважно чоловічою. Однак зміни у статистиці свідчать про підвищення активності жінок у бізнесі, що може сприяти подальшому розширенню їхнього впливу в економіці країни.

Лише 7,4% топ-компаній належать жінкам

Якщо розглядати загальну кількість підприємств в Україні, жінки виступають засновницями майже 20% компаній. Проте серед найбільших за доходом компаній їхня присутність значно нижча. У топ-1000 підприємств України за чистим доходом у 2024 році лише 7,4% компаній мають виключно жінок серед кінцевих бенефіціарів.

Усього 74 компанії з топ-1000 перебувають під повним жіночим контролем. Для порівняння, 63,4% компаній (634 підприємства) належать виключно чоловікам. Ще 10,8% компаній (108 підприємств) мають змішану власність, а у 18,4% випадків інформація про кінцевого бенефіціара відсутня або невизначена.

Таким чином, понад три п’ятих найбільших бізнесів країни контролюються виключно чоловіками, тоді як лише кожна тринадцята компанія перебуває у повній власності жінок. Інші підприємства або мають змішане засновництво, або їхні власники не розкриті.

Які галузі найбільше під контролем жінок

Серед 74 жіночих компаній із топ-1000 найбільше представництво спостерігається у таких сферах:

Харчова промисловість – 16 компаній;

– 16 компаній; Нафтогазова галузь – 12 компаній;

– 12 компаній; Електроенергетика – 12 компаній.

Ці три сектори мають найбільшу частку жінок-бенефіціарів серед лідерів ринку. Натомість у таких великих галузях, як оптова торгівля (7 компаній) та транспорт (5 компаній), жіноче представництво менше.

У традиційно чоловічих секторах, таких як металургія, машинобудування та важка промисловість, жінки майже не представлені. Це вказує на те, що історична гендерна структура великих підприємств зберігається, і жінки частіше очолюють споживчі галузі або окремі фінансово ємні сегменти економіки, як-от нафтогазова індустрія.

Фінанси – сфера, де жінки домінують

Попри низьку частку жінок серед власників топ-компаній, ситуація в менеджменті виглядає інакше. Жінки займають лідируючі позиції у фінансовому управлінні.

Серед топ-1000 компаній у 2024 році 81% підприємств (807 компаній) мали головними бухгалтерами саме жінок. Для порівняння, чоловіки обіймали цю посаду лише у 11% компаній (113 підприємств). У решті випадків (близько 8%) інформація про головного бухгалтера була відсутня.

Тобто 4 з 5 провідних компаній України довіряють фінансовий облік саме жінкам.

Втім, у 2025 році ця пропорція почала змінюватися: частка жінок серед головних бухгалтерів знизилася до приблизно 73%, а чоловіків – зросла до 14%. Це може свідчити про поступові зміни у структурі фінансового менеджменту.

Кожен четвертий бізнес зареєстрований жінкою

Жіноча підприємницька активність у 2024 році продемонструвала стабільний ріст, продовжуючи тенденцію відновлення після кризового 2022 року. Протягом року було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких виступили жінки. Це значно перевищує показник 2023 року, коли з’явилося близько 6,86 тис. таких компаній.

Частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій також зросла, досягнувши 27,5% у 2024 році (проти 24,6% у 2023-му). Іншими словами, кожен четвертий новий бізнес в Україні був заснований жінкою, що свідчить про поступове зміцнення їхніх позицій у сфері підприємництва.

Додамо, в Україні за останні п'ять років кількість жінок у бізнесі збільшилася на 22,5%, попри війну та виклики сьогодення жіноче підприємництво адаптується до нових умов. Найбільша частка жінок-ФОПів зафіксована у Хмельницькій області.