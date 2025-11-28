"Зимняя поддержка": более 13 млн украинцев уже подали заявки на выплату 1000 грн

По состоянию на 27 ноября более 13 миллионов украинцев подали заявки на получение помощи 1000 грн в рамках правительственной "Зимней поддержки". Среди них — 4 млн человек уже получили средства на карточку "Национальный кэшбэк".

Как пишет Delo.ua, об этом сказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Татьяна Кириенко во время телемарафона "Единые новости"

" Абсолютное большинство украинцев, как и ожидалось, выбирает онлайн: через приложение "Дія" уже оформлено более 11 миллионов заявок. Кроме того, почти 2 миллиона граждан получат помощь автоматически вместе с пенсиями и социальными выплатами через "Укрпочту"", - отметила Кириенко.

Она напомнила, что государство не выдает наличные в рамках этой программы. Выплаты поступают на специальные счета, и использовать их можно только по определенным категориям расходов.

Что известно о "Зимней поддержке"

Полученные в рамках "Зимней поддержки" средства на карте "Национального кэшбэка" можно использовать для следующих категорий товаров и услуг:

коммунальные услуги;

почтовые услуги;

пищевые продукты в магазинах и супермаркетах;

лекарственные средства и медицинские изделия;

книги и другую печатную продукцию;

благотворительность – в частности, донаты для ВСУ и другие благотворительные цели.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн. украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

"Зимняя поддержка": как получить деньги

Все находящиеся на территории страны украинцы могут подать заявку на получение единовременной денежной помощи в размере 1000 грн по программе "Зимняя поддержка ". Заявки на детей подают родители или опекуны.

Украинцы могут оформить помощь через приложение "Дія". После подачи поступит сообщение об обработке заявки и заказе выплаты. Средства будут перечислены на карточку "Национальный кэшбэк".

Также помощь можно оформить в отделениях "Укрпочты".

Подать заявку можно до 24 декабря.