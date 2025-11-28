"Зимова підтримка": понад 13 млн українців вже подали заявки на виплату 1000 грн

Станом на 27 листопада понад 13 мільйонів українців подали заявки на отримання допомоги 1 000 грн у межах урядової "Зимової підтримки". Серед них — 4 млн людей уже отримали кошти на картку "Національний кешбек".

Як пише Delo.ua, про це сказала заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Тетяна Кірієнко під час телемарафону "Єдині новини"

"Абсолютна більшість українців, як і очікувалося, обирає онлайн: через застосунок "Дія" вже оформлено понад 11 мільйонів заявок. Крім того, майже 2 мільйони громадян отримають допомогу автоматично разом із пенсіями та соціальними виплатами через "Укрпошту"," – зауважила Кирієнко.

Вона нагадала, що держава не видає готівку в межах цієї програми. Виплати надходять на спеціальні рахунки, і використати їх можна лише за визначеними категоріями витрат.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Отримані у рамках "Зимової підтримки " кошти на картці "Національного кешбеку" можна використовувати для таких категорій товарів і послуг:

комунальні послуги;

поштові послуги;

харчові продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.

"Зимова підтримка": як отримати гроші

Всі українці, які перебувають на території країни, можуть подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 1000 грн за програмою "Зимова підтримка". Заявки на дітей подають батьки або опікуни.

Українці можуть оформити допомогу через застосунок "Дія".Після подання надійде повідомлення про обробку заявки та замовлення виплати. Кошти будуть перераховані на картку "Національний кешбек".

Також допомогу можна оформити у відділеннях "Укрпошти".

Подати заявку можна до 24 грудня.