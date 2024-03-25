Win-win: почему модель почтовых партнерских отделений выгодна и клиентам, и бизнесу

Забрать или отправить посылку в супермаркете, на заправке и даже в магазине мобильного оператора — пока малоизвестный украинцам формат, показывающий, впрочем, отличные результаты. Сейчас в Украине доминируют специализированные почтовые отделения, в то время как в странах Европы давно поняли, что эффективная логистика — это в первую очередь продуктивная коллаборация. В этом материале расскажу о том, как партнерские точки помогают потребителям и бизнесу.

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Европейский тренд

Пока в Украине развивалась модель независимых почтовых отделений, продиктованная сначала государственными институтами, а затем подхваченная частными компаниями, Европа шла другим путем. Уже около нескольких десятков лет здесь развивают модель партнерских отделений, когда почтовые услуги доступны в заведениях другого профиля: супермаркетах, кафе, АЗС, магазинах и даже кафе.

Лидеры рынка владеют десятками тысяч подобных точек. К примеру, один из крупнейших операторов в Европе, Geopost, управляет сетью из 83 000 преимущественно партнерских отделений по всему континенту. У другой компании, GLS, показатель составляет 46,000.

Из-за распространения электронной коммерции и роста ожиданий потребителей логистические операторы активно увеличивают собственные операционные возможности. И партнерские отделения – одно из главных направлений. В частности, один из брендов Geopost, компания DPD, в прошлом году объявила об увеличении британской сети партнерских отделений на 3000 точек. А в Польше начала партнерство с сетью супермаркетов Żabka, чтобы открыть отделение более 9100 физических локаций.

Логистические компании делают акцент на таких отделениях по нескольким причинам. Они удобны, предсказуемы, выгодны и приносят дополнительную ценность как потребителям, так и партнерам.

Знакомые и удобные локации

По данным опроса DHL, каждый второй клиент хочет, чтобы точки отправки и получения посылок находились как можно ближе к его дому. В рамках модели партнерских отделений почтовый оператор пользуется инфраструктурой партнера. Это означает, что локация уже находится в удобном и доступном месте, хорошо известной жителям района. Следовательно, для получения почтовых услуг потребителям не нужно изучать новые локации, изменять маршруты и, в общем-то, привычки.

Еще одно преимущество в том, что партнерские отделения позволяют быстро выполнить несколько ежедневных дел. По данным логистической компании InPost, почти половина людей при получении посылки в партнерском отделении совершает покупки и в магазине-партнере. Человек, например, может заехать на АЗС и получить отправку или уйти с семьей в супермаркет и забрать доставку.

Эти преимущества хорошо воспринимаются клиентами. Исследование британского InPost показало, что 75% потребителей оценивают собственный опыт взаимодействия с партнерскими отделениями как "очень хороший". Meest ПОЧТА также делает большой акцент на выборе партнеров. Уже сейчас сеть охватывает точки во всех супермаркетах Сильпо, в сетях магазинов Rozetka и lifecell и на заправках ОККО и БРСМ. И получает одобрительные отзывы от такой модели – в частности, и благодаря доступности локаций.

Уменьшение затрат

У почтово-логистических компаний большинство расходов, как правило, приходится на три процесса: выдача посылок, их получение для дальнейшего трансфера и собственно перевозки. Первые два обычно нуждаются в значительно больших инвестициях из-за необходимости иметь собственные помещения и штат и взаимодействовать с клиентами.

Формат партнёрских отделений позволяет минимизировать эти расходы. Точки располагаются в зданиях партнеров одновременно не занимают много места, а выдачей посылок занимается персонал бизнеса, хорошо разбирающийся в собственной аудитории.

Все это работает на одну великую цель: сделать почтовые сервисы доступнее. Сейчас это главное требование потребителей: по свежим данным логистической компании Auctane, 65% людей откажутся от покупки, если сочтут стоимость доставки высокой.

Да, именно развитие партнерских отделений позволяет Meest ПОЧТА предлагать доступные цены на почтовые услуги. Например, в конце 2023 года стоимость международной доставки в популярных направлениях — США, Канада, Польша, Германия — была снижена до 40%.

Дополнительная ценность для бизнеса

Модель партнерских отделений подразумевает преимущества не только для почтовых компаний и их клиентов, но и для бизнес-партнеров. Такой формат предоставляет дополнительный источник новой аудитории и, соответственно, доход без значительных предварительных инвестиций. Для установления партнерского отделения бизнеса не нужно тратить средства: все, что нужно, выделить пространство для пункта приема и выдачи пакетов, а также провести инструктаж персонала. Который тоже делает оператор.

В результате бизнес получает сразу несколько преимуществ. Во-первых, дополнительные рекламные мощности: точки приема и выдачи посылок обычно указываются в приложениях и сервисах оператора, их также добавляют на карты типа Google Maps, которыми ежедневно пользуются десятки тысяч пользователей.

Во-вторых, наличие отделения – фактически нового сервиса – привлекает новых клиентов. Исследование о шоппинге параллельно с получением посылки, упоминавшейся выше, работает и в обратном направлении. Люди, пришедшие за почтовыми услугами, готовы заодно получить и другие: купить воду, заправить автомобиль, обновить тарифный план. Всё это обеспечивает конкретный результат: дополнительный стабильный доход.