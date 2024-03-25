Win-win: чому модель поштових партнерських відділень вигідна і клієнтам, і бізнесу

Забрати чи відправити посилку в супермаркеті, на заправці та навіть в магазині мобільного оператора — поки що маловідомий українцям формат, який, втім, показує відмінні результати. Зараз в Україні домінують спеціалізовані поштові відділення, водночас в країнах Європи давно зрозуміли, що ефективна логістика — це в першу чергу продуктивна колаборація. У цьому матеріалі розповім про те, як партнерські точки допомагають споживачам та бізнесу.

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Європейський тренд

Поки в Україні розвивалася модель незалежних поштових відділень — продиктована спочатку державними інституціями, а потім підхоплена приватними компаніями — Європа йшла іншим шляхом. Уже близько кілька десятків років тут розвивають модель партнерських відділень, коли поштові послуги доступні в закладах іншого профілю: супермаркетах, кафе, АЗС, магазинах та навіть кав’ярнях.

Лідери ринку володіють десятками тисяч подібних точок. Наприклад, один з найбільших операторів в Європі, Geopost, керує мережею з 83 000 переважно партнерських відділень по всьому континенту. У іншої компанії, GLS, показник становить 46,000.

Через поширення електронної комерції та зростання очікувань споживачів, логістичні оператори активно збільшують власні операційні можливості. І партнерські відділення — один з головних напрямків. Зокрема, один з брендів Geopost, компанія DPD, минулого року оголосила про збільшення британської мережі партнерських відділень на 3000 точок. А у Польщі розпочала партнерство з мережею супермаркетів Żabka, щоб відкрити відділення у понад 9100 фізичних локацій.

Логістичні компанії роблять акцент на таких відділеннях через кілька причин. Вони зручні, передбачувані, вигідні та водночас приносять додаткову цінність як споживачам, так і партнерам.

Знайомі та зручні локації

За даними опитування DHL, кожен другий клієнт хоче, щоб точки відправлення та отримання посилок знаходилися якомога ближче до його домівки. У межах моделі партнерських відділень поштовий оператор користується інфраструктурою партнера. Це означає, що локація вже знаходиться у зручному та доступному місці, яка гарна відома мешканцям району. Відтак, для отримання поштових послуг споживачам не треба вивчати нові локації, змінювати маршрути та, загалом, звички.

Ще одна перевага полягає в тому, що партнерські відділення дозволяють швидко виконати декілька щоденних справ. За даними логістичної компанії InPost, майже половина людей при отриманні посилки у партнерському відділені, робить покупки й у магазині-партнері. Людина, наприклад, може заїхати на АЗС та отримати відправлення — або піти з родиною у супермаркет та заразом забрати доставку.

Ці переваги гарно сприймаються клієнтами. Дослідження британського InPost показало, що 75% споживачів оцінюють власний досвід взаємодії з партнерськими відділеннями як "дуже добрий". Meest ПОШТА також робить великий акцент на виборі партнерів. Уже зараз мережа охоплює точки у всіх супермаркетах "Сільпо", у мережах магазинів Rozetka та lifecell і на заправках ОККО та БРСМ. І отримує схвальні відгуки від такої моделі — зокрема, й завдяки доступності локацій.

Зменшення витрат

У поштово-логістичних компаній більшість видатків, як правило, припадають на три процеси: видача посилок, їх отримання для подальшого трансферу та, власне, перевезення. Перші два зазвичай потребують значно більших інвестицій через необхідність мати власні приміщення і штат та взаємодіяти з клієнтами.

Формат партнерських відділень дозволяє мінімізувати ці витрати. Точки розташовуються у будівлях партнерів водночас не займають багато місця, а видачею посилок займається персонал бізнесу, що гарно розуміється на власній аудиторії.

Все це працює на одну велику мету: зробити поштові сервіси доступнішими. Зараз це головна вимога споживачів: за свіжими даними логістичної компанії Auctane, 65% людей відмовляться від покупки, якщо вважатимуть вартість доставки зависокою.

Так, саме розвиток партнерських відділень дозволяє Meest ПОШТА пропонувати доступні ціни на поштові послуги. Наприклад, наприкінці 2023 року вартість міжнародної доставки на популярних напрямках — США, Канада, Польща, Німеччина — була знижена до 40%.

Додаткова цінність для бізнесу

Модель партнерських відділень передбачає переваги не лише для поштових компаній та їх клієнтів, але й для бізнесів-партнерів. Такий формат надає додаткове джерело нової аудиторії та, відповідно, доходу без значних попередніх інвестицій. Для встановлення партнерського відділення бізнесу не треба витрачати кошти: все, що потрібно — виділити простір для пункту прийому та видачі пакунків, а також провести інструктаж персоналу. Який також робить оператор.

У результаті бізнес отримує одразу кілька переваг. По-перше — додаткові рекламні потужності: точки прийому та видачі посилок зазвичай вказуються у застосунках та сервісах оператора, їх також додають на карти типу Google Maps, якими щодня користуються десятки тисяч користувачів.

По-друге, наявність відділення — фактично нового сервісу — приваблює нових клієнтів. Дослідження про шопінг паралельно з отриманням посилки, що згадувалося вище, працює й у зворотному напрямку. Люди, що прийшли за поштовими послугами, готові заразом отримати й інші: купити води, заправити автомобіль, оновити тарифний план. Усе це забезпечує конкретний результат: додатковий стабільний дохід.