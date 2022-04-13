Агрессор массово перебрасывает на территорию Украины "добровольцев"

Войска РФ продолжают обстрелы Харькова, Мариуполя и других населенных пунктов, а также пополняют личный состав подкреплениями из России. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. До 26 апреля 2022 года РФ ввела в приграничных с Украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы". В Генштабе предполагают, что это связано с организацией перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Оккупанты также продолжают переброску "добровольцев".

"По имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии", – говорится в сообщении.

На некоторых временно оккупированных территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции".

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25. Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями", – отметили в Генштабе.

Напомним, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

В связи с этим глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай призвал жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.