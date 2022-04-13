Агресор масово перекидає на територію України "добровольців"

Війська РФ продовжують обстріл Харкова, Маріуполя та інших населених пунктів, а також поповнюють особовий склад підкріпленнями з Росії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Ворог завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в Харківській та Запорізькій областях. До 26 квітня 2022 року РФ ввела у прикордонних з Україною районах та на тимчасово окупованій території Криму так званий "жовтий рівень терористичної загрози", - у Генштабі припускають, що це пов'язано з організацією переміщення військової техніки, озброєння та особового складу на територію України.

Окупанти також продовжують перекидання "добровольців".

"За наявною інформацією, в Ленінградській області сформовано батальйон чисельністю близько 400 осіб. Складається він виключно з військовослужбовців, які мають бойовий досвід. Направили їх в Україну для посилення одного з підрозділів 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", – йдеться у повідомленні. .

На деяких тимчасово окупованих територіях ворог вдається до формування підрозділів так званої "народної міліції".

"На території Донецької та Луганської областей захисниками України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено дві одиниці автомобільної техніки та три артилерійські системи противника. Угрупуванням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу збито ворожий літак Су-25. Противник суттєво знизив використання авіації у зв'язку з погодними умовами", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У зв’язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися.