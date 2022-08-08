Amnesty International готовила отчет на основании свидетельств из российских фильтрационных лагерей, - СНБО

Международная неправительственная организация Amnesty International для подготовки своего скандального отчета использовало свидетельства людей, которые на момент прохождения интервью находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на неподконтрольных территориях. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны.

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"Как стало известно Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности, в процесс сбора показаний были вовлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. В то же время большинство материалов для отчета получены в ходе опроса лиц, эвакуированных на временно неподконтрольные территории Украины: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма", - сказано в сообщении.

Согласно ему, материал собирался на территории фильтрационных лагерей и тюрем, опрос проводился среди желающих предоставить подобного рода информацию.

"Такая информация, собранная на территории лагерей, не должна вообще использоваться при составлении отчета. Поскольку такие интервью были отобраны под очевидным давлением со стороны силовых охранных органов РФ (администрации заведений), которое осуществлялось на постоянной основе. Иногда подобное "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ.

Напомним, что на заявление Amnesty International, собравшей свидетельства пребывания ВСУ в жилых кварталах при ведении боевых действий, а также размещения военных в больницах и школах, еще в день публикации крайне возмущенно отреагировали руководители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Верховной Рады, а также в Офисе президента Украины.

Кроме того, руководительница украинского офиса организации Оксана Покальчук сообщила о своем увольнении ввиду "ценностных расхождений" с политикой материнской Amnesty International, а именно из-за однобокой подачи отчета о ВСУ. В то же время она призналась, что всячески пыталась помешать публикации материала на английском и отказалась публиковать его украинский перевод на сайте Amnesty International Ukraine.

Позже Amnesty International принесла извинения за причинение негативных эмоций людям, ознакомившимся с ее заявлением от 4 августа. Однако в организации настаивают на выводах отчета.