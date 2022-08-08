Amnesty International готувала звіт на підставі свідчень з російських фільтраційних таборів, - РНБО

Міжнародна неурядова організація Amnesty International для підготовки свого скандального звіту використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю перебували у фільтраційних таборах та в'язницях на непідконтрольних територіях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації та інформаційній безпеці Ради національної безпеки та оборони.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, до процесу збирання показань було залучено незалежних журналістів та волонтерів на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Водночас більшість матеріалів для звіту отримано під час опитування осіб, евакуйованих на тимчасово непідконтрольні території України: територію Донецької та Луганської областей чи Криму", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, матеріал збирався на території фільтраційних таборів і в'язниць, опитування проводилося серед охочих надати таку інформацію.

Така інформація, зібрана на території таборів, не повинна взагалі використовуватися при складанні звіту. Оскільки такі інтерв'ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі. Іноді подібне "правильне" інтерв'ю було єдиним. шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій", - наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні сказано, що зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією установ та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

Нагадаємо, що на заяву Amnesty International, яка зібрала свідчення перебування ЗСУ у житлових кварталах під час бойових дій, а також розміщення військових у лікарнях та школах, ще в день публікації вкрай обурено відреагували керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Верховної Ради, а також в Офісі Президента України.

Окрім того, керівниця українського офісу організації Оксана Покальчук повідомила про звільнення через "ціннісні розбіжності" з політикою материнської Amnesty International, а саме через одностороннє подання звіту про ЗСУ. Водночас вона зізналася, що всіляко намагалася перешкодити публікації матеріалу англійською та відмовилася публікувати його український переклад на сайті Amnesty International Ukraine.

Пізніше Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою від 4 серпня. Однак у організації наполягають на висновках звіту.