Amnesty International извинилась за отчет о ВСУ, но настаивает на его содержании

Международная неправительственная организация Amnesty International принесла извинения за причинение негативных эмоций людям, ознакомившимся с ее заявлением от 4 августа. Как сообщает агентство Reuters, 7 августа оно получило от организации соответствующее электронное письмо.

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В заявлении, напомним, рассказывается о практике использования украинскими военными гражданских зданий для своего размещения и о ведении боевых действий в жилых районах, что, в свою очередь, рассматривается Amnesty как создание опасности для мирного населения из-за возможных ударов по соответствующим объектам со стороны российской армии.

"Amnesty International глубоко сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования. При том, что мы полностью поддерживаем наши выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - сказано в нем.

В своем письме организация также настаивает, что обнаружила украинских военных рядом с жилыми домами в 19 городах и селах, которые посетили ее представители, что свидетельствует о подвергании жителей риску обстрела со стороны РФ.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны. Мы должны быть очень четкими: никакие из действий украинских сил, которые мы задокументировали, никоим образом не оправдывают нарушения со стороны России", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что на заявление Amnesty International, собравшей свидетельства пребывания ВСУ в жилых кварталах при ведении боевых действий, а также размещения военных в больницах и школах, еще в день публикации крайне возмущенно отреагировали руководители Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Верховной Рады, а также в Офисе президента Украины.

Кроме того, руководительница украинского офиса организации Оксана Покальчук сообщила о своем увольнении ввиду "ценностных расхождений" с политикой материнской Amnesty International, а именно из-за однобокой подачи отчета о ВСУ. В то же время она призналась, что всячески пыталась помешать публикации материала на английском и отказалась публиковать его украинский перевод на сайте Amnesty International Ukraine.