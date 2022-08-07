Amnesty International вибачилася за звіт про ЗСУ, але наполягає на його змісті

Міжнародна неурядова організація Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою від 4 серпня. Як повідомляє агентство Reuters, 7 серпня воно отримало від організації відповідного електронного листа.

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У заяві, нагадаємо, розповідається про практику використання українськими військовими цивільних будівель для свого розміщення та про ведення бойових дій у житлових районах, що, у свою чергу, розглядається Amnesty як створення небезпеки для мирного населення через можливі удари по відповідним об'єктам з боку російської армії.

"Amnesty International глибоко шкодує про тривогу та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було нашою єдиною метою при публікації цього останнього дослідження. При тому, що ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про завданий біль", - сказано в ньому.

У своєму листі організація також наполягає, що виявила українських військових поряд із житловими будинками в 19 містах і селах, які відвідали її представники, що свідчить про наражання жителів на небезпеку обстрілів з боку РФ.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: жодні з дій українських сил, які ми задокументували, аж ніяк не виправдовують порушення з боку Росії", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що на заяву Amnesty International, яка зібрала свідчення перебування ЗСУ у житлових кварталах під час бойових дій, а також розміщення військових у лікарнях та школах, ще в день публікації вкрай обурено відреагували керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Верховної Ради, а також в Офісі президента України.

Крім того, керівниця українського офісу організації Оксана Покальчук повідомила про своє звільнення через "ціннісні розбіжності" з політикою материнської Amnesty International, а саме через одностороннє подання звіту про ЗСУ. Водночас вона зізналася, що всіляко намагалася перешкодити публікації матеріалу англійською та відмовилася публікувати його український переклад на сайті Amnesty International Ukraine.