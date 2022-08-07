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Amnesty International вибачилася за звіт про ЗСУ, але наполягає на його змісті
Міжнародна неурядова організація Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою від 4 серпня. Як повідомляє агентство Reuters, 7 серпня воно отримало від організації відповідного електронного листа.
У заяві, нагадаємо, розповідається про практику використання українськими військовими цивільних будівель для свого розміщення та про ведення бойових дій у житлових районах, що, у свою чергу, розглядається Amnesty як створення небезпеки для мирного населення через можливі удари по відповідним об'єктам з боку російської армії.
"Amnesty International глибоко шкодує про тривогу та гнів, які викликав наш прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було нашою єдиною метою при публікації цього останнього дослідження. При тому, що ми повністю підтримуємо наші висновки, ми шкодуємо про завданий біль", - сказано в ньому.
У своєму листі організація також наполягає, що виявила українських військових поряд із житловими будинками в 19 містах і селах, які відвідали її представники, що свідчить про наражання жителів на небезпеку обстрілів з боку РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: жодні з дій українських сил, які ми задокументували, аж ніяк не виправдовують порушення з боку Росії", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, що на заяву Amnesty International, яка зібрала свідчення перебування ЗСУ у житлових кварталах під час бойових дій, а також розміщення військових у лікарнях та школах, ще в день публікації вкрай обурено відреагували керівники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Верховної Ради, а також в Офісі президента України.
Крім того, керівниця українського офісу організації Оксана Покальчук повідомила про своє звільнення через "ціннісні розбіжності" з політикою материнської Amnesty International, а саме через одностороннє подання звіту про ЗСУ. Водночас вона зізналася, що всіляко намагалася перешкодити публікації матеріалу англійською та відмовилася публікувати його український переклад на сайті Amnesty International Ukraine.