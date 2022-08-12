Amnesty International потеряла около 400 доноров в Финляндии после публикации отчета с критикой ВСУ

Финское отделение международной неправительственной организации Amnesty International потеряло около 400 доноров после того, как главный офис опубликовал отчет с критикой Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщил директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, передает MTV Uutiset.

"Окончательные цифры можно будет увидеть только в начале сентября, когда будет получена информация обо всех августовских пожертвованиях. Однако уже сейчас их количество существенно уменьшилось", - сказал Йоханссон.

Это далеко не первый случай, когда доноры массово заявляют о прекращении пожертвований Amnesty. Однако, по словам Йоханссона, ажиотаж, вызванный докладом об Украине, и количество людей, прекративших пожертвования в результате этого, самое большое за его 32-летнюю карьеру в Amnesty.

Раньше если такое и случалось, то речь шла о менее сотни людей, которые отказывались от регулярных пожертвований.

Йоханссон добавил, что, по его мнению, скандальный отчет не имел достаточного количества фактов и в нем недостаточно четко сказано, что Amnesty осуждает военные действия России.

Напомним, что 8 августа Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Amnesty International для подготовки отчета о ВСУ, вызвавшего скандал в Украине, якобы использовала показания людей, которые на момент прохождения интервью находились в фильтрационных лагерях. и тюрьмах на неподконтрольных территориях

Впоследствии Amnesty International принесла извинения за причинение негативных эмоций людям, которые ознакомились с ее заявлением.

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