Украина врет, что отчет о ВСУ построен на свидетельствах с оккупированных территорий - Amnesty International

Международная неправительственная организация Amnesty International категорически опровергает обвинения в том, что ее отчет об использовании украинскими военными гражданских объектов был основан на свидетельствах людей на неподконтрольных Украине территорий. Об этом говорится в ее заявлении.

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"Amnesty International категорически отвергает эти обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований и являются полностью ложными. Никто из людей, с которыми мы беседовали для получения дополнительных доказательств, кроме тех, которые исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа", - сказано в нем.

Организация уверяет, что ее исследователи опросили всех свидетелей, показания которых были использованы для отчета, только на подконтрольных Украине территориях, все они были даны добровольно и в безопасных условиях.

"Расследование, опубликованное 4 августа, было проведено теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права", - подчеркивается в сообщении.

Amnesty International напоминает, что ранее задокументировала и сообщила о многочисленных нарушениях со стороны российских сил, включая неизбирательные атаки, применение запрещенных кассетных боеприпасов и внесудебные казни.

"Многие из задокументированных нами нарушений равносильны военным преступлениям, и мы продолжаем призывать к тому, чтобы виновные предстали перед судом. Amnesty International безоговорочно осуждает вторжение России как акт агрессии и преступление по международному праву", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что 8 августа Центр противодействия дезинформации и информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Amnesty International для подготовки вызвавшего скандал в Украине отчета о ВСУ использовало свидетельства людей, которые на момент прохождения интервью находились в фильтрационных лагерях и тюрьмах на неподконтрольных территориях.

Отметим, что ранее организация выразила сожаление, что ее заявление о тактике размещения ВСУ в гражданских объектах и ведения боевых действий в населенной местности вызвало столь негативную реакцию, однако заявила, что настаивает на том, что в этом отчете было изложено.

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