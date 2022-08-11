Україна бреше, що звіт про ЗСУ побудовано на свідченнях з окупованих територій - Amnesty International

Міжнародна неурядова організація Amnesty International категорично спростовує звинувачення у тому, що її звіт про використання українськими військовими цивільних об'єктів було засновано на свідченнях людей на непідконтрольних Україні територій. Про це йдеться у її заяві.

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"Amnesty International категорично відкидає ці звинувачення, які не мають під собою жодних підстав і є цілком хибними. Ніхто з людей, з якими ми розмовляли для отримання додаткових доказів, окрім тих, які дослідники бачили безпосередньо, не перебував у російських в'язницях чи "фільтраційних таборах" або на територіях, які контролює Росія, до яких Amnesty International не має доступу", - сказано в ньому.

Організація запевняє, що її дослідники опитали всіх свідків, свідчення яких були використані для звіту лише на підконтрольних Україні територіях, всі вони були надані добровільно та в безпечних умовах.

"Розслідування, опубліковане 4 серпня, було проведено тими самими експертами Amnesty International, які з початку російського вторгнення систематично документували порушення Росією міжнародного гуманітарного права", - наголошується у повідомленні.

Amnesty International нагадує, що раніше задокументувала та повідомила про численні порушення з боку російських сил, включаючи невиборчі атаки, застосування заборонених касетних боєприпасів та позасудові страти.

"Багато із задокументованих нами порушень рівносильні військовим злочинам, і ми продовжуємо закликати до того, щоб винні постали перед судом. Amnesty International беззастережно засуджує вторгнення Росії як акт агресії та злочин згідно міжнародного права", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, що 8 серпня Центр протидії дезінформації та інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Amnesty International для підготовки звіту про ВСУ, що викликав скандал в Україні, нібито використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю знаходилися у фільтраційних таборах і в'язницях на непідконтрольних територіях.

Зазначимо, що раніше організація висловила жаль, що її заява про тактику розміщення ЗСУ у цивільних об'єктах та ведення бойових дій у населеній місцевості викликала таку негативну реакцію, проте заявила, що наполягає на тому, що у цьому звіті було викладено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com