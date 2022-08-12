Amnesty International втратила близько 400 донорів в Фінляндії після публікації звіту з критикою ЗСУ

Фінське відділення міжнародної неурядової організації Amnesty International втратило близько 400 донорів після того, як головний офіс опублікував звіт із критикою Збройних сил України.

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Про це повідомив директор Amnesty Finland Франк Йоханссон, передає MTV Uutiset.

"Остаточні цифри можна буде побачити лише на початку вересня, коли буде отримана інформація про всі серпневі пожертви. Однак вже зараз їх кількість суттєво зменшилась", — сказав Йоханссон.

Це далеко не перший випадок, коли донори масово заявляють про припинення пожертвувань на Amnesty. Однак, за словами Йоханссона, ажіотаж, викликаний доповіддю про Україну, і кількість людей, які припинили пожертвування внаслідок цього, є найбільшим за його 32-річну кар’єру в Amnesty.

Раніше якщо таке й траплялося, то мова йшла про менше сотні людей, які відмовлялися від регулярних пожертв.

Йоханссон додав, що, на його думку, скандальний звіт не мав достатньої кількісті фактів і в ньому недостатньо чітко сказано, що Amnesty засуджує військові дії Росії.

Нагадаємо, що 8 серпня Центр протидії дезінформації та інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони України заявив, що Amnesty International для підготовки звіту про ВСУ, що викликав скандал в Україні, нібито використала свідчення людей, які на момент проходження інтерв'ю знаходилися у фільтраційних таборах і в'язницях на непідконтрольних територіях.

Згодом Amnesty International вибачилася за заподіяння негативних емоцій людям, які ознайомилися з її заявою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com