ArcelorMittal прекратил поставки российского сырья

Крупнейший производитель стали в Европе ArcelorMittal SA исключил из цепочки поставок железную руду и уголь из России. Об этом сообщает Bloomberg.

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Россия была ключевым поставщиком железной руды и угля для доменных печей ArcelorMittal и компании потребовалось три недели, чтобы переориентироваться на других поставщиков.

Сталелитейный гигант заявил, что ранее около пятой части угля для своих европейских заводов он поставлял из России. Компания также покупала железную руду у находящегося под санкциями "Металлоинвеста" миллиардера Алишера Усманова.

"Теперь мы независимы", — заявил главный исполнительный директор ArcelorMittal Герт Ван Поэлворде.

Он отметил, что война в Украине изменит глобальные потоки сырья. В течение нескольких месяцев Россия перенаправит экспорт угля из Европы в Китай, который, в свою очередь, будет покупать меньше этого топлива у Австралии.

"В мире произойдет перебалансировка", — уверен Ван Поэлворде.

По его словам, около половины угля, потребляемого сталелитейной промышленностью Европы, поступает из России, поэтому другим европейским производителям стали будет сложнее найти альтернативные источники поставок.

ArcelorMittal владеет также заводом в Кривом Роге.

Напомним, Соединенные Штаты Америки запретили экспорт нефти и газа из России, что ударило по самому важному сектору экономики страны-агрессора. После этого сразу несколько стран заявили о готовности принять аналогичные меры.

Под санкции ЕС попали юридические и физические лица, ограничения также коснулись нескольких секторов экономики России.