ArcelorMittal припинив постачання російської сировини

Найбільший виробник сталі в Європі ArcelorMittal SA виключив із ланцюжка поставок залізну руду та вугілля з Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Росія була ключовим постачальником залізняку та вугілля для доменних печей ArcelorMittal і компанії знадобилося три тижні, щоб переорієнтуватися на інших постачальників.

Сталіварний гігант заявив, що раніше близько п'ятої частини вугілля для своїх європейських заводів він постачав із Росії. Компанія також купувала залізну руду у мільярдера Алішера Усманова, який знаходиться під санкціями "Металоінвесту".

"Тепер ми незалежні", - заявив головний виконавчий директор ArcelorMittal Герт Ван Поелворде.

Він наголосив, що війна в Україні змінить глобальні потоки сировини. Протягом кількох місяців Росія перенаправить експорт вугілля з Європи до Китаю, який, у свою чергу, купуватиме менше цього палива в Австралії.

"У світі відбудеться перебалансування", - упевнений Ван Поелворде.

За його словами, близько половини вугілля, що споживається сталеливарною промисловістю Європи, надходить із Росії, тому іншим європейським виробникам стали складніше знайти альтернативні джерела постачання.

ArcelorMittal володіє також заводом у Кривому Розі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки заборонили експорт нафти та газу з Росії, що вдарило по найважливішому сектору економіки країни-агресора. Після цього відразу кілька країн заявили про готовність вжити аналогічних заходів.

Під санкції ЄС потрапили юридичні та фізичні особи, обмеження також торкнулися кількох секторів економіки Росії.