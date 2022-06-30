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Суд наложил арест на корпоративные права турагентства TUI
По инициативе Службы безопасности арестованы корпоративные права одного из крупнейших туристических агентств Украины. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба СБУ.
Речь о компании TUI. Украинские спецслужбы выяснили, что конечным бенефициаром турагентства является российский миллиардер, приближенный российским властям.
"В бизнес-кругах России этого мужчину называют "железным мальчиком". Он владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и владеет контрольными пакетами акций нескольких предприятий", — отмечают в СБУ.
В спецслужбе не называют имя миллиардера, но уточняют, что в 2016 году бизнесмен получил от президента РФ Владимира Путина знак отличия "За благодеяние". Вероятно, речь идет о Алексее Мордашове.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Суд наложил арест на такие активы миллиардера:
- корпоративные права в виде 100% уставного капитала компании в размере свыше 31,5 млн грн;
- средства в размере более 3 млн грн и 106 тыс долларов США, которые находились на банковских счетах.
"Все арестованные активы переданы в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА)", — уточнили в СБУ.
Ранее прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ею руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово промышленная группа.
Кроме того, накануне стало известно, что при ходатайстве прокуроров Офиса генерального прокурора судом наложен арест на имущество, принадлежащее российским корпорациям на общую сумму более 4,5 млрд грн.