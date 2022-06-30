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Суд наклав арешт на корпоративні права турагенції TUI
З ініціативи Служби безпеки заарештовано корпоративні права однієї з найбільших туристичних агенцій України. Про це 30 червня повідомила пресслужба СБУ.
Мова про компанію TUI. Українські спецслужби з'ясували, що кінцевим бенефіціаром турагентства є російський мільярдер, наближений до російської влади.
"У бізнес-колах Росії цього чоловіка називають "залізним хлопчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних та гірничодобувних компаній та володіє контрольними пакетами акцій кількох підприємств", - зазначають у СБУ.
У спецслужбі не називають ім'я мільярдера, але уточнюють, що в 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ Володимира Путіна відзнаку "За благодіяння". Ймовірно, йдеться про Олексія Мордашова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Суд наклав арешт на такі активи мільярдера:
- корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 31,5 млн. грн.;
- кошти у розмірі понад 3 млн грн та 106 тис доларів США, які перебували на банківських рахунках.
"Всі заарештовані активи передані в управління Національному агентству України з виявлення, розшуку та управління активами (АРМА)", - уточнили у СБУ.