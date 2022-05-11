Арестович оценил вероятность нового вторжения из Беларуси

Беларусь разворачивает на границе с Украиной подразделения сил спецопераций. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, следует ли ожидать нового наступления с белорусской границы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом Алексей Арестович рассказал в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Он прокомментировал заявление Беларуси о развертывании силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек.

"Это плановая проверка готовности и плановые учения белорусских вооруженных сил. Все эти движения носят плановый характер. Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов", - заявил Арестович.

По его словам, на данный момент ситуация изменилась.

"В феврале Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что — белорусские войска пойдут?", — сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что сейчас в Беларуси находится "минимум российских войск", которые охраняют ракетные комплексы, но не наступательные группы армии РФ.

Напомним, что ранее по данным британской разведки, в Беларуси сухопутные войска приступили к подготовке полигонов, чтобы начать новый цикл военных учений, которые должны стать кульминацией цикла начатых зимой тренировок.