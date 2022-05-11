Арестович оцінив можливість нового вторгнення з Білорусі

Білорусь розгортає на кордоні з Україною підрозділи сил спецоперацій. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи слід очікувати на новий наступ з білоруського кордону.

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Про це Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

Він прокоментував заяву Білорусі про розгортання сили спеціальних операцій на кордоні нібито у відповідь на утворене Україною угруповання чисельністю до 20 тисяч людей.

"Це планова перевірка готовності та планові навчання білоруських збройних сил. Всі ці рухи мають плановий характер. Не бачимо жодних ознак підготовки наступу на українську територію. Особливого занепокоєння немає. Не вдалося вперше, вийти вдруге немає шансів", - заявив Арестович.

За його словами, наразі ситуація змінилася.

"У лютому Київ штурмували нібито елітні частини російських військ. А тепер що - білоруські війська підуть?", - сказав Арестович.

Радник голови ОП вважає, що зараз у Білорусі знаходиться "мінімум російських військ", які охороняють ракетні комплекси, але не наступальні групи армії РФ.

Нагадаємо, що раніше за даними британської розвідки, в Білорусі сухопутні війська розпочали підготовку полігонів, щоб розпочати новий цикл військових навчань, які мають стати кульмінацією циклу розпочатих взимку тренувань.