Армия РФ перебрасывает на фронт технику шестидесятилетней давности, - разведка Британии

Российские военные продолжают реагировать на потери тяжелой бронетехники, разворачивая основные боевые танки Т-62 шестидесятилетней давности.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая, как считается, является элитой армии РФ, будут переоснащены Т-62, чтобы компенсировать потери в технике, понесенные оккупационными войсками.

Ранее планировалось, что 1-я гвардейская танковая армия получит основные боевые танки нового поколения Т-14 "Армата" в 2021 году.

По данным британской разведки, в последние дни российские бронетранспортеры БТР-50, впервые принятые на вооружение в 1954 году, также были впервые замечены в Украине.

Кроме того, с лета 2022 года около 800 танков Т-62 были сняты с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время.

"Однако оба этих старинных типа транспортных средств будут иметь множество уязвимых мест на поле боя, в том числе и отсутствие современной реактивной брони", - подчеркивают в разведке Британии.

Ранее в разведке Британии сообщали, что российские мобилизованные резервисты идут на штурм вооруженными только "огнестрельным оружием и лопатами".

Также в ведомстве опубликовали спутниковый снимок с Угледарского направления, на котором видна уничтоженная российская техника. Предполагается, что эти машины входили в состав 155-й российской морской пехотной бригады.