Армія РФ перекидає на фронт техніку шістдесятирічної давності, - розвідка Британії

Російські військові продовжують реагувати на втрати тяжкої бронетехніки, розгортаючи основні бойові танки Т-62 шістдесятирічної давності.

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Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, яка, як вважається, є елітою армії РФ, будуть переоснащені Т-62, щоб компенсувати втрати у техніці, яких зазнали окупаційні війська.

Раніше планувалося, що 1-а гвардійська танкова армія отримає основні бойові танки нового покоління Т-14 "Армата" у 2021 році.

За даними британської розвідки, останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше прийняті на озброєння у 1954 році, також вперше були помічені в Україні.

З літа 2022 року приблизно 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

“Проте, обидва ці старовинні типи транспортних засобів матимуть безліч вразливих місць на полі бою, у тому числі й відсутність сучасної реактивної броні”, – підкреслюють у розвідці Британії.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що російські мобілізовані резервісти йдуть на штурм озброєними лише "вогнепальною зброєю та лопатами".

Також у відомстві опублікували супутниковий знімок з Вугледарського напрямку, на якому видно знищену російську техніку. Припускають, що ці машини входили до складу 155-ї російської морської піхотної бригади.