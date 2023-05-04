Атака дронов на Одессу была необычной - Силы обороны юга

Во время ночной атаки на Одессу армия РФ запускала дроны необычным способом - через временно оккупированную территорию Херсонщины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает "Укринформ" .

“15 дронов типа Shahed 131 и Shahed 136 были выпущены снаправления Азовского моря. С использованием особенностей ландшафта пытались запустить их необычным способом через временно оккупированную территорию Херсонщины. Такой обходной маневр”, - рассказала Гуменюк.

На найденных обломках дронов были надписи "За Москву" и "За Кремль" с использованием символики Z и V.

Гуменюк отметила, что это попытка переложить ответственность на Украину за ту "квазиатаку, которую они демонстрируют миру", Россия пытается сделать так, чтобы у мира создалось впечатление, что Украина якобы атакует уже далеко за пределами своей страны.

Напомним, ночью 4 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", выпущенными с северного направления, Брянской области, и с юга, восточного побережья Азовского моря. Большинство дронов силам ПВО удалось сбить, применяя зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр". Украинцы уничтожили 18 "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.

Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая с помощью беспилотников. Эта атака абсолютным инсценировкой, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, перечислив соответствующие признаки.