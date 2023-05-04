Атака дронів на Одесу була незвичною - Сили оборони півдня

Під час нічної атаки на Одесу армія РФ запускала дрони у незвичний спосіб - через тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає "Укрінформ".

“15 дронів типу Shahed 131 та Shahed 136 були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту намагалися запустити їх у незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Такий обхідний маневр”, - розповіла Гуменюк.

На знайдених уламках дронів були написи "За Москву" та "За Кремль" з використанням символіки Z та V.

Гуменюк зазначила, що це намагання перекласти відповідальність на Україну за ту "квазіатаку, яку вони демонструють світу", Росія намагається зробити так, щоб у світу створилося враження, що Україна нібито атакує вже далеко за межами своєї країни.

Нагадаємо, вночі 4 травня росіяни атакували територію України "шахедами", які випустили з північного напрямку, Брянської області, і з півдня, східного узбережжя Азовського моря. Більшість дронів силам ППО вдалося збити, застосовуючи зенітне ракетне озброєння, авіацію і мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр". Українці знищили 18 “Shahed-136/131” і один розвідувальний БпЛА.

Росія звинуватила Україну в спробі завдати удару по Кремлю в ніч на 3 травня за допомогою безпілотників. Ця атака абсолютним інсценуванням, заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, перерахувавши відповідні ознаки.