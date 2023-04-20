Австрия заморозила 2 млрд евро российских активов

В рамках санкций Австрия заморозила активы России почти на 2 млрд евро.

Об этом министр финансов Австрии Магнус Бруннер написал в Twitter .

"Эффективное применение санкций против России в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили около 2 миллиардов евро финансовых активов с начала войны", - написал министр.

Отметим, что руководитель подразделения Министерства юстиции США, отвечающий за конфискацию активов, связанных с нарушителями санкций против России, сказал, что законодатели могут предоставить полномочия направлять в Украину доходы, полученные от нарушений экспортного контроля. В настоящее время Минюст имеет полномочия только передавать в Украину доходы от активов, конфискованных в результате уклонения от санкций.

США и часть других ключевых партнеров Украины рассматривают идею о прямом запрете в почти полном объеме экспорта в Россию.