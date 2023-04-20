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Австрія заморозила 2 млрд євро російських активів

Австрія заморозила 2 млрд євро російських активів

В рамках санкцій Австрія заморозила активів Росії майже на 2 млрд євро.

Про це міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер написав в Twitter.

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", - написав міністр.

Зазначимо, що керівник підрозділу Міністерства юстиції США, який відповідає за конфіскацію активів, пов’язаних з порушниками санкцій проти Росії, сказав, що законодавці можуть надати повноваження спрямовувати в Україну доходи, отримані від порушень експортного контролю. На даний час Мінюст має повноваження лише передавати в Україну доходи від активів, конфіскованих в результаті ухилення від санкцій.

США та частина інших ключових партнерів України розглядають ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до Росії.

Автор:
Михайло Шилін