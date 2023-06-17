Байден ответил, будет ли упрощать требования для Украины на пути в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что он против упрощения требований для Украины на пути к членству в НАТО.

Об этом он заявил журналистам, сообщает CNN.

"Нет. Потому что они должны соответствовать единым стандартам. Поэтому я не собираюсь облегчать это", - отметил Байден в ответ на вопрос, упростит ли он условия вступления Украины в НАТО.

В то же время он признал, что украинская армия сейчас отвечает стандартам НАТО , однако он выразил сомнение в том, соответствует ли стандартам украинская система безопасности в целом и не является ли она коррумпированной.

Напомним, издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что члены НАТО из Восточной Европы настаивают, чтобы у Украины был четкий послевоенный путь к членству по упрощенной процедуре. В то же время часть альянса считает, что якобы отмена требования выполнить ПДЧ "спровоцирует Россию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неофициально предложил членам НАТО поддержать вступление Украины в НАТО после войны без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Президент США Джозеф Байден сказал ему, что "открыт для таких предложений".