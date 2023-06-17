Байден відповів, чи буде спрощувати вимоги для України на шляху до НАТО

Президент США Джо Байден заявив, що він проти спрощення вимог для України на шляху до членства в НАТО.

Про це він заявив журналістам, повідомляє CNN.

"Ні. Тому що вони мають відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся полегшувати це", - зазначив Байден у відповідь на запитання, чи спростить він умови вступу України в НАТО.

Водночас він визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на джерела повідомляло, що члени НАТО зі Східної Європи наполягають, щоб Україна мала чіткий післявоєнний шлях до членства за спрощеною процедурою. Водночас частина альянсу вважає, що нібито скасування вимоги виконати ПДЧ "спровокує Росію".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неофіційно запропонував членам НАТО підтримати вступ України до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Президент США Джозеф Байден сказав йому, що "відкритий для таких пропозицій".