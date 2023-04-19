Байден продлил запрет российским кораблям заходить в порты США

Президент США Джо Байден на год продлил запрет принимать в американских портах корабли под флагом России.

Об этом сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байден продлил на год действие введенного в апреле Указа о запрете швартоваться в портах США судам, которые ходят под флагом России или иным образом связаны с РФ.

"Политика и действия правительства Российской Федерации по продолжению умышленной, неоправданной, непровоцированной и жестокой войны против Украины продолжают составлять национальную чрезвычайную ситуацию из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов. Поэтому я решил, что необходимо продолжить чрезвычайное положение, объявленное Указом 10371", – подчеркнул Байден.

Ранее Байден подписал указ, которым еще на один год продлил санкции против РФ, введенные в апреле 2021 года и расширенные в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, власти Болгарии с 8 апреля закрыли доступ к морским и речным портам страны для всех судов, имеющих сертификат Морского судового реестра России.