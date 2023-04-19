Байден продовжив заборону російським кораблям заходити в порти США

Президент США Джо Байден на рік продовжив заборону приймати в американських портах кораблі під прапором Росії.

Про це повідомили в Білому домі.

Зазначається, що Байден продовжив на рік дію введеного минулого року у квітні Указу про заборону швартуватись у портах США суднам, які ходять під прапором Росії або іншим чином пов'язані з РФ.

"Політика та дії уряду Російської Федерації щодо продовження навмисної, невиправданої, неспровокованої та жорстокої війни проти України продовжують становити національну надзвичайну ситуацію через порушення або загрозу порушення міжнародних відносин Сполучених Штатів. Тому я вирішив, що необхідно продовжити надзвичайний стан, оголошений Указом 10371", – підкреслив Байден.

Раніше Байден підписав указ, яким ще на один рік продовжив санкції проти РФ, запроваджені у квітні 2021 року та розширені в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, влада Болгарії з 8 квітня закрила доступ до морських і річкових портів країни для всіх суден, які мають сертифікат Морського суднового реєстру Росії.