Байден хочет видеть фон дер Ляен следующим генсеком НАТО

Президент США Джо Байден настаивает на назначении президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен следующим генеральным секретарем НАТО после того, как сойдёт новый срок действующего генсека Йенса Столтенберга.

Об этом сообщает The Telegraph.

Белый дом отказал министру обороны Британии Бену Уоллесу, который хотел выдвигать свою кандидатуру и избрал своим протеже на этот пост фон дер Ляен.

Во вторник члены НАТО договорились о продлении полномочий Йенса Столтенберга, занимающего пост генерального секретаря с октября 2014 года, на один год до осени 2024 года.

Лидеры НАТО надеялись достигнуть соглашения о преемнике Столтенберга на своем ежегодном саммите в Вильнюсе, но не смогли договориться о кандидате.

Ссылаясь на свои источники в НАТО, издание пишет, что президент США пытается убедить фон дер Ляен стать преемником Столтенберга на фоне опасений, что подходящий кандидат не появится в течение следующих 12 месяцев.

"У нас возникнут проблемы в следующем году, когда станет ясно, что поле не сильнее, чем в этом году", — сказал второй источник.

По информации издания, Байден и фон дер Ляен установили крепкую связь за последние годы. Теперь президент Еврокомиссии полагается на разведывательные данные Вашингтона и отказывается от информации, предоставляемой европейскими агентствами, поскольку фон дер Ляен считает, что они неправильно оценили вторжение России в Украину.

В этом году фон дер Ляен уже получала предложения от ряда государств-членов НАТО взять на себя руководство альянсом, хотя ее срок в должности президента Европейской комиссии истекает только в следующем году.